Ribadumia inicia los actos del 25-N con críticas de Somos a la programación

La primera actividad fue ayer en la casa de cultura | Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia dio inicio ayer a los actos incluidos en la programación con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres. La primera acción fue este martes en la casa de cultura, con el primero de varios talleres de teatro, titulado ‘Os Marcos Movémolos Nós’.

Coincidiendo con la jornada inaugural de este programa, la formación opositora Somos Ribadumia hizo público también ayer un comunicado en el que cargó con dureza con esta programación y con la inclusión, como última actividad, de la Festa do Deporte.

“A estas alturas parecía difícil, pero dende Somos Ribadumia temos que admitir o noso asombro ante a axenda de actividades que o goberno local, co alcalde á cabeza, presentou para a conmemoración do 25-N”, valoran. Consideran “absurdo” e “inaceptable” que se incluya dentro la Festa do Deporte, “un evento que debe ser efectivamente unha festa de reivindicación dos valores do deporte e de recoñecemento ás entidades e deportistas locais, non outra cousa, menos aínda un acto do 25-N”, opinan.

Además, acusan al Concello “silenciar” las actividades de la asociación Esmar y presentar un programa con “moito recheo” y “sen case actividades para a veciñanza”, valoraron.