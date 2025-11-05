El marisqueo respira con moratoria y más cursos de formación sanitaria

Rañeiros vilanoveses durante una jornada de faena, en imagen de archivo | Mónica Ferreirós

El marisqueo de Arousa respira después de conseguir una moratoria en la exigencia de contar con certificado de haber superado un curso de formación sanitaria. El sector dispone ahora de plazo hasta final de año para realizar nuevos cursos con los que obtener esta certificación y la Consellería, además, gestionó que se ofreciesen más plazas para poder formarse, a fin de facilitar la adaptación a una nueva exigencia que causó preocupación a finales de verano.

El sector se sobresaltó en los últimos días de agosto con una comunicación que anunciaba que no se despacharía ni se permitiría enrolarse en una embarcación a los marineros que no contasen con un certificado de formación sanitaria que acreditase haber superado el curso. Era un cambio de paradigma porque, hasta entonces, bastaba con que el marinero acreditase haber solicitado el curso.

Más margen

Entonces, muchos marineros todavía no habían realizado esta formación y las plazas no eran suficientes para captar toda la demanda: no había donde hacerlos o había lista de espera de unos tres meses.

Los patrones mayores de Vilanova y Rianxo encabezaron un movimiento para tratar de encontrar una solución y, finalmente, en el ISM y la Consellería se buscaron acciones que parecen haber encarrilado la cuestión. Por un lado, el ISM concedió la moratoria de la obligatoriedad de este certificado hasta el 1 de enero próximo. Entretanto, la Xunta movió ficha para aumentar las opciones y plazas de formación. Y el sector parece haber respondido.

El patrón mayor de la Cofradía de Vilanova, Rosalino Díaz, explicaba esta semana que, en el caso del Pósito que representa, todos los marineros interesados realizaron ya el curso. “Non queda ninguén pendente”. “Incluso veu xente doutras confrarías e buscámoslle un sitio”.

Díaz quiso agradecer, además, la respuesta y gestiones tanto del ISM como de la Xunta.