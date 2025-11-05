Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

El marisqueo respira con moratoria y más cursos de formación sanitaria

El ISM concede una moratoria hasta final de año y la Consellería ofreció más plazas para poder formarse

Beni Yáñez
05/11/2025 06:00
Rañeiros vilanoveses durante una jornada de faena, en imagen de archivo
Rañeiros vilanoveses durante una jornada de faena, en imagen de archivo
| Mónica Ferreirós

El marisqueo de Arousa respira después de conseguir una moratoria en la exigencia de contar con certificado de haber superado un curso de formación sanitaria. El sector dispone ahora de plazo hasta final de año para realizar nuevos cursos con los que obtener esta certificación y la Consellería, además, gestionó que se ofreciesen más plazas para poder formarse, a fin de facilitar la adaptación a una nueva exigencia que causó preocupación a finales de verano.

El sector se sobresaltó en los últimos días de agosto con una comunicación que anunciaba que no se despacharía ni se permitiría enrolarse en una embarcación a los marineros que no contasen con un certificado de formación sanitaria que acreditase haber superado el curso. Era un cambio de paradigma porque, hasta entonces, bastaba con que el marinero acreditase haber solicitado el curso.

Más margen

Entonces, muchos marineros todavía no habían realizado esta formación y las plazas no eran suficientes para captar toda la demanda: no había donde hacerlos o había lista de espera de unos tres meses.

Los patrones mayores de Vilanova y Rianxo encabezaron un movimiento para tratar de encontrar una solución y, finalmente, en el ISM y la Consellería se buscaron acciones que parecen haber encarrilado la cuestión. Por un lado, el ISM concedió la moratoria de la obligatoriedad de este certificado hasta el 1 de enero próximo. Entretanto, la Xunta movió ficha para aumentar las opciones y plazas de formación. Y el sector parece haber respondido.

El patrón mayor de la Cofradía de Vilanova, Rosalino Díaz, explicaba esta semana que, en el caso del Pósito que representa,  todos los marineros interesados realizaron ya el curso. “Non queda ninguén pendente”. “Incluso veu xente doutras confrarías e buscámoslle un sitio”.

Díaz quiso agradecer, además, la respuesta y gestiones tanto del ISM como de la Xunta.

El ISM recibe a los patrones de Vilanova y Rianxo y estudiará soluciones al problema de los cursos

Más información

Te puede interesar

Xosé Luis Paz, Pepita Suárez, Rosita Millet, Elvira Pisos e Unai González; directivos de la asociación Francisco Lorenzo Mariño, presentaron el cartel del ciclo humorístico

Aguiño albergará los próximos cuatro sábados de este mes su ‘Ciclo de Contadas de Humor’
Chechu López
Las excavaciones realizadas en las fosas abiertas en el atrio y el cementerio de Santa María de Asados no dieron resultado

La excavación arqueológica en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados está llegando a su fin sin localizar restos humanos
Chechu López
Andrés Sueiro en la tercera posición

El atleta del Cambados Andrés Sueiro consigue el bronce en M45 en O Barco de Valdeorras
María Caldas
Diego Martín fue unos de los cuatro jugadores arlequinados que volvieron a Baltar desde Vilalonga este verano

Portonovo: radiografía de una crisis deportiva difícil de prever
Gonzalo Sánchez