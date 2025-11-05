El CIM de O Salnés estrena un local renovado que garantiza más privacidad a las usuarias
El centro asesora jurídicamente y psicológicamente a más de 350 mujeres vulnerables cada año y se registraron casos de víctimas de trata y explotación sexual
El Centro de Información á Muller (CIM) de O Salnés, que da servicio a los concellos de Cambados, Meis, Meaño, Ribadumia y Vilanova, inauguró esta mañana las obras de mejora de su sede, en la Rúa de Ourense cambadesa, para garantizar la privacidad y comodidad de las usuarias que recurren a este recurso esencial en la prevención, detección y tratamiento de la violencia contra las mujeres, proporcionando atención psicológica, asesoramiento jurídico y orientación socio laboral a más de 350 mujeres vulnerables cada año.
Las obras, que contaron con un presupuesto de unos 106.000 euros (financiadas con 103.900 euros por la Xunta), supusieron la creación de un espacio para las actividades de dinamización e igualdad; sumar una sala de conciliación familiar; la mejora de la insonorización para garantizar la confidencialidad de las consultas; renovar la estética y mejorar las condiciones ambientales; sustitución de ventanas para la mejora del aislamiento térmico y acústico; y la reforma de los aseos para garantizar la accesibilidad universal en un inmueble cedido a la Mancomunidade do Salnés por el Concello de Cambados.
Unir esfuerzos
Un proyecto prioritario para preservar y mejorar un recurso prioritario en la lucha contra la violencia machista y en el que “todas as administracións aunamos esforzos”, destacó el presidente de la Mancomunidade, David Castro. En los mismos términos se pronunció el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que subrayó la importancia de los CIM por estar “a pé de obra” y ser la primera herramienta de la que disponen las mujeres en situación de vulnerabilidad. Es así una de las dos patas del sistema junto a los cuerpos de seguridad, en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
En esta línea, defendió también la eficacia del sistema VioGén como herramienta clave para “trasladar ás mulleres que non están soas” y garantizar su seguridad, pese a que “seguro que é mellorable”, destacó Losada, que recalcó el hecho de que este sistema se aprobara a través de un pacto de Estado.
Víctimas de trata sexual
Lo cierto es que el CIM de O Salnés es uno de los que más carga de trabajo de Galicia. Cada año asesoran a más de 350 mujeres vulnerables y el objetivo es que con estas mejoras en las instalaciones puedan “sentirse como na súa casa”. En este sentido, la directora del CIM, Mariña Varela, explicó que se está advirtiendo un aumento en el número de usuarias del rural, así como la presencia de asesoramiento en caso de situaciones de trata y explotación sexual, que se han registrado durante el presente ejercicio. Un aumento de trabajo debido también al mayor conocimiento de esta herramienta gracias a sus campañas.
Actividades del 25-N
El CIM organiza durante este mes de noviembre una decena de actividades para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25-N. El programa se iniciará este viernes con un taller sobre herramientas para identificar, prevenir y actuar ante la violencia sexual, en Cambados. El lunes 10 habrá sendas acciones sobre la violencia vicaria y de autoestima y vulnerabilidad, en Cambados y Vilanova, respectivamente.
El miércoles 12, Meis acogerá el taller ‘Espellos íntimos’, para reflexionar sobre diferentes experiencias en torno a la maternidad y a los cuidados. También habrá obradoiros sobre “negatividade, saúde e proxecto vital” (día 17, en Vilanova), ciberacoso (21, en Ribadumia) o sobre priorizarse a uno mismo (Vilanova, el día 24).
La lectura del manifiesto por el 25-N se realizará el propio martes 25, mientras que el jueves 27 Cambados acogerá la charla “20 anos da LO 1/2004. Logros e Desafíos”, impartida por Paula Cajaraville y el 28 Meaño hará lo propio con un taller de ciberacoso, para cerrar la programación especial.