El CIM de O Salnés estrena un local renovado que garantiza más privacidad a las usuarias

El Centro de Información á Muller de la Mancomunidade do Salnés inauguró ayer la reforma de su local en la Rúa de Ourense, en Cambados Gonzalo Salgado

El Centro de Información á Muller (CIM) de O Salnés, que da servicio a los concellos de Cambados, Meis, Meaño, Ribadumia y Vilanova, inauguró esta mañana las obras de mejora de su sede, en la Rúa de Ourense cambadesa, para garantizar la privacidad y comodidad de las usuarias que recurren a este recurso esencial en la prevención, detección y tratamiento de la violencia contra las mujeres, proporcionando atención psicológica, asesoramiento jurídico y orientación socio laboral a más de 350 mujeres vulnerables cada año.

Las obras, que contaron con un presupuesto de unos 106.000 euros (financiadas con 103.900 euros por la Xunta), supusieron la creación de un espacio para las actividades de dinamización e igualdad; sumar una sala de conciliación familiar; la mejora de la insonorización para garantizar la confidencialidad de las consultas; renovar la estética y mejorar las condiciones ambientales; sustitución de ventanas para la mejora del aislamiento térmico y acústico; y la reforma de los aseos para garantizar la accesibilidad universal en un inmueble cedido a la Mancomunidade do Salnés por el Concello de Cambados.

Unir esfuerzos

Un proyecto prioritario para preservar y mejorar un recurso prioritario en la lucha contra la violencia machista y en el que “todas as administracións aunamos esforzos”, destacó el presidente de la Mancomunidade, David Castro. En los mismos términos se pronunció el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que subrayó la importancia de los CIM por estar “a pé de obra” y ser la primera herramienta de la que disponen las mujeres en situación de vulnerabilidad. Es así una de las dos patas del sistema junto a los cuerpos de seguridad, en la lucha contra la violencia contra las mujeres.

En esta línea, defendió también la eficacia del sistema VioGén como herramienta clave para “trasladar ás mulleres que non están soas” y garantizar su seguridad, pese a que “seguro que é mellorable”, destacó Losada, que recalcó el hecho de que este sistema se aprobara a través de un pacto de Estado.

Víctimas de trata sexual

Lo cierto es que el CIM de O Salnés es uno de los que más carga de trabajo de Galicia. Cada año asesoran a más de 350 mujeres vulnerables y el objetivo es que con estas mejoras en las instalaciones puedan “sentirse como na súa casa”. En este sentido, la directora del CIM, Mariña Varela, explicó que se está advirtiendo un aumento en el número de usuarias del rural, así como la presencia de asesoramiento en caso de situaciones de trata y explotación sexual, que se han registrado durante el presente ejercicio. Un aumento de trabajo debido también al mayor conocimiento de esta herramienta gracias a sus campañas.