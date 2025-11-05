A Illa ultima los flecos para formalizar la adquisición de las parcelas que destinará a vivienda social

El subdelegado, Abel Losada, y el alcalde, Luis Arosa, durante una visita a las parcelas | Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa ultima los trámites para firmar la adquisición de las antiguas parcelas ligadas a Marcial Dorado y adjudicadas al Ayuntamiento por el Plan Nacional Sobre Drogas, terrenos donde se prevé la futura construcción de vivienda social. Así lo indicó esta semana el alcalde, Luis Arosa, que explica que el acuerdo “está listo”, “comunicado polo Ministerio”, pero pendiente todavía de la formalidad de la firma con el departamento estatal.

No se prevén sorpresas, aunque hasta que los terrenos sean efectivamente municipales no podrán ofrecerse a la Xunta de Galicia para explorar la posible colaboración autonómica en el impulso de vivienda protegida. Una opción que se ya se tanteó en una primera reunión entre gobierno local y Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

No obstante, para poder seguir por esta vía es necesario terminar de desbloquear la adquisición y también culminar “algúns detalles técnicos” de cara a la gestión de este suelo.

En cualquier caso, el regidor reafirma la apuesta del Concello por el impulso de esta ambición, la de conseguir vivienda protegida en A Illa. El gobierno local también trabaja en la creación de un parque público en la parcela en Outeiro igualmente adquirida a través del Plan Nacional Sobre Drogas.

CEIP Torre y pabellón

No es este el único frente de terrenos y mejora de infraestructuras en la que trabaja estos días el Concello insular.

Siguen las gestiones para avanzar en el desbloqueo necesario de suelo para poder impulsar la creación del ansiado pabellón de deportes. Y, además, el Ayuntamiento sacó a licitación esta misma semana un segundo concurso público para intentar contratar la adecuación de las antiguas viviendas de maestros del colegio Torre en nuevos espacios para el centro.

La obra, presupuestada en 150.134,60 euros, había sido incluida en un primer concurso de adjudicación que fue declarado desierto, también esta misma semana.

El primer edil explica que están teniendo ciertas dificultades para encontrar empresas para realizar determinadas obras, un fenómeno que no atribuye exclusivamente a este Concello o a los ayuntamientos sino a la situación actual de las empresas constructoras y a un problema de falta de mano de obra. En cualquier caso, la entidad local isleña acaba de lanzar este segundo concurso esperando que esta vez sí consiga la atracción de empresas interesadas.

El Concello también licita estos días la rehabilitación y humanización del entorno de O Naval y las casas modernistas, un proyecto que alcanza el medio millón de euros y que permitirá transformar todo este entorno, creando incluso un pequeño anfiteatro para realizar eventos públicos.

