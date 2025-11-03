Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Leti da Taberna estrenará su segundo show de humor el sábado en A Illa

Redacción
03/11/2025 19:16
Cartel del espectáculo que se podrá disfrutar en la localidad insular
Cartel del espectáculo que se podrá disfrutar en la localidad insular

El auditorio de A Illa de Arousa acogerá este próximo fin de semana un espectáculo de humor a cargo de Leti da Taberna. Será el sábado 8, a partir de las ocho de la tarde, con entrada gratuita.

Se trata del segundo show como monologuista de esta humorista, titulado ‘Jastac Japi Joidais!!’. “Fiel ao seu estilo fresco, en galego e cunha visión sempre inclusiva, Leti da Taberna convidará ao público a facer unha divertida e crítica viaxe polo mundo do lecer, as vacacións e o turismo”, señalan desde la productora.

“Postureo en redes”

“Entre risas e reflexións, nas que máis de un nos sentiremos sen dúbida identificados, a artista plantexaranos preguntas como: Vivimos como desexamos? Realmente desfrutamos das vacacións? Viaxamos por pracer ou por postureo? Cal é o papel das redes sociais no noso tempo de lecer?”, añaden. El espectáculo promete ser “unha experiencia única, chea de enerxía e interacción co público, convidando a reflexionar sobre o tempo de ocio e a turistificación, pero sempre cun sorriso”. ‘Enredada’, su anterior show, fue visto por más de 7.000 personas.

Te puede interesar

Luis López durante su comparecencia en la comisión autonómica

Luis López defiende en el Parlamento la "inversión sin precedentes" de los Presupuestos de la Diputación para 2026
Olalla Bouza
Las de Meaño vencieron en casa al Valladolid

El Asmubal Meaño consigue la primera victoria de la temporada
María Caldas
Beatriz González y Xosé Lois Piñeiro presentaron el cartel de una nueva edición de las jornadas micológicas de A Pobra con sus diferentes actividades

La IX Xornadas Micolóxicas de A Pobra incluyen una salida al campo, un shocooking, talleres, la charla de un experto y exposiciones de setas
Chechu López
Estado en el que quedó la puerta de la piscina municipal tras el robo

Investigan un robo con fuerza y daños materiales en la piscina municipal de Sanxenxo
C. Hierro