Leti da Taberna estrenará su segundo show de humor el sábado en A Illa
El auditorio de A Illa de Arousa acogerá este próximo fin de semana un espectáculo de humor a cargo de Leti da Taberna. Será el sábado 8, a partir de las ocho de la tarde, con entrada gratuita.
Se trata del segundo show como monologuista de esta humorista, titulado ‘Jastac Japi Joidais!!’. “Fiel ao seu estilo fresco, en galego e cunha visión sempre inclusiva, Leti da Taberna convidará ao público a facer unha divertida e crítica viaxe polo mundo do lecer, as vacacións e o turismo”, señalan desde la productora.
“Postureo en redes”
“Entre risas e reflexións, nas que máis de un nos sentiremos sen dúbida identificados, a artista plantexaranos preguntas como: Vivimos como desexamos? Realmente desfrutamos das vacacións? Viaxamos por pracer ou por postureo? Cal é o papel das redes sociais no noso tempo de lecer?”, añaden. El espectáculo promete ser “unha experiencia única, chea de enerxía e interacción co público, convidando a reflexionar sobre o tempo de ocio e a turistificación, pero sempre cun sorriso”. ‘Enredada’, su anterior show, fue visto por más de 7.000 personas.