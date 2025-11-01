Mi cuenta

La defensa de Vales considera que Durán silencia una parte del acta que no le conviene

En el mismo documento, el actual patrón exculpa a la anterior de los pagos sobre los que se discrepaba

Beni Yáñez
01/11/2025 06:30
La líder socialista y expatrona mayor, durante un Pleno
La líder socialista y expatrona mayor, durante un Pleno
Gonzalo Salgado

La defensa de la líder del PSOE vilanovés, María José Vales, señala que el acta de 2022 de la Cofradía en la que Durán centró parte de su declaración esta semana en el juzgado contiene otra parte que exculpa a la socialista de los supuestos pagos irregulares que se mencionan en el documento. Considera, por tanto, que Durán estaría silenciando una parte del mismo documento, la que no le convendría a su estrategia de defensa.

Así, el regidor se refirió en su declaración ante la titular del Juzgado 1 que, según aquella acta, “la vicepatrona”, “reconocía haber cometido una irregularidad” en unos pagos, siendo la entonces patrona mayor, la propia María José Vales, “conocedora”. Esto, argumenta el primer edil, avalaría las declaraciones que reiteró en la campaña de las municipales de 2023, cuando aseguró que la socialista tenía una causa abierta por su etapa de gestión en la Cofradía.

Sin embargo, la defensa de la socialista afirma que en la misma acta, “el actual patrón exculpa a María José Vales”, una afirmación “que se le ha olvidado mencionar” al regidor.  

De esta forma, la controvertida acta del Pósito del 20 de diciembre de 2022 recoge un acuerdo por el que los directivos de la agrupación cobrarían “o máximo de ventas en marisco en lonxa obtido nese día”. Sin embargo, un añadido aparecido más tarde estipuló que la presidenta y vicepatrona segunda cobraría “o tope máximo do albarán de marisqueo en lonxa”. Aunque se cita que la patrona mayor “estaba na Cofradía” y “ela tamén era consciente”, también se recoge que el actual “patrón maior comenta que entende que a expatrona non pinta nada nos feitos” y que otra persona “asume que efectivamente está mal e que oficialmente claro esta asume a responsabilidade”. En cualquier caso, la defensa de Vales señala que la Fiscalía ya había examinado el documento y que se trataba de “discrepanacias contables” que “non tenían carácter penal”, concluye.

El regidor vilanovés, con su abogado, esta mañana, a la entrada al edificio judicial de Vilagarcía

Durán afirma su defensa en el acta de la Cofradía anterior a las elecciones

