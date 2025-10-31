Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Toallitas, pañales y trapos de cocina causan averías graves en la depuradora de Lantañón

Beni Yáñez
31/10/2025 20:25
Atascos en la planta por estos vertidos impropios
Atascos en la planta por estos vertidos impropios
| Concello

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, publicó un bando esta semana pidiendo la colaboración vecinal para evitar tirar toallitas húmedas, compresas, pañales e incluso trapos de cocina a los inodoros.

Estos vertidos impropios en las redes de saneamiento provocaron “averías moi graves” en las depuradoras de aguas residuales, como la de Lantañón. El Concello tuvo que asumir reparaciones “moi caras” en esta planta estos últimos días, debido a la acumulación de estos materiales, que provocaron atascos en las conducciones y sistemas de depuración.

La regidora apela “á colaboración de toda a cidadanía para contribuír ao bo funcionamento da depuradora, evitando tirar eses residuos impropios da rede de saneamento”.

Desde el Concello recuerdan que esta depuradora, en concreto, trata aguas residuales procedentes de los núcleos de población de Pompeán, A Goulla, O Noval, Lantañón, As Portelas y Vilanoviña, en la parroquia de Paradela.

“As reparacións son moi costosas e pagámolas todos”, valoró la alcaldesa socialista, además, en las redes sociales. Por eso, también añadió que “se poñemos o noso gran de area todos, as cousas poden funcionar mellor”, concluyó.

Te puede interesar

El Arosa aspira a sumar su cuarta victoria seguida como local, esta vez en A Lomba

El Arosa juvenil recibe en A Lomba al Pontevedra en el derbi de División de Honor
Gonzalo Sánchez
Calabazas, esqueletos, brujas y calaveras inundaron el Auditorio de Catoira

Las Caveiras más “terroríficas” se resguardan de las lluvias
Fátima Pérez
La Corporación provincial durante el Pleno de la Diputación

El Pleno provincial llega a consenso contra la Variante Oeste de Caldas
Fátima Pérez
Las obras de demolición son el primer paso para un proyecto más ambicioso

La Estación Marítima está más cerca: empieza la demolición de los edificios del muelle de pasajeros
Fátima Frieiro