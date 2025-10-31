Toallitas, pañales y trapos de cocina causan averías graves en la depuradora de Lantañón

Atascos en la planta por estos vertidos impropios | Concello

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, publicó un bando esta semana pidiendo la colaboración vecinal para evitar tirar toallitas húmedas, compresas, pañales e incluso trapos de cocina a los inodoros.

Estos vertidos impropios en las redes de saneamiento provocaron “averías moi graves” en las depuradoras de aguas residuales, como la de Lantañón. El Concello tuvo que asumir reparaciones “moi caras” en esta planta estos últimos días, debido a la acumulación de estos materiales, que provocaron atascos en las conducciones y sistemas de depuración.

La regidora apela “á colaboración de toda a cidadanía para contribuír ao bo funcionamento da depuradora, evitando tirar eses residuos impropios da rede de saneamento”.

Desde el Concello recuerdan que esta depuradora, en concreto, trata aguas residuales procedentes de los núcleos de población de Pompeán, A Goulla, O Noval, Lantañón, As Portelas y Vilanoviña, en la parroquia de Paradela.

“As reparacións son moi costosas e pagámolas todos”, valoró la alcaldesa socialista, además, en las redes sociales. Por eso, también añadió que “se poñemos o noso gran de area todos, as cousas poden funcionar mellor”, concluyó.