Ribadumia mejora las infraestructuras en O Couto de Arriba

Una visita de autoridades al lugar de la actuación | cedida

El Concello de Ribadumia continúa ejecutando actuaciones de modernización de las infraestructuras municipales y lleva a cabo actualmente obras en el lugar de O Couto de Arriba, en la parroquia de Barrantes.

Tal y como detallaron hoy desde el grupo de gobierno que lidera el alcalde, David Castro, esta actuación, que se ejecuta de forma paralela a los trabajos de la Diputación de Pontevedra en la carretera EP-9302, se centra en la canalización soterrada de las traídas de agua vecinales y de las líneas de telecomunicaciones, con el objetivo de optimizar la prestación de estos servicios y mejorar la seguridad del entorno.

Con fondos propios

Las obras están financiadas íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento ribadumiense y abarcan un tramo de la carretera provincial y de la calle Villaverde, garantizando así una mejor coordinación de las infraestructuras y un aprovechamiento más eficiente de los recursos públicos.

“Con esta actuación, o Concello reforza o seu compromiso coa modernización dos espazos, avanzando cara a un modelo de municipio que responda ás necesidades de toda a veciñanza”, concluyeron hoy en un comunicado desde el grupo popular en el gobierno municipal.