Ribadumia

Ribadumia mejora las infraestructuras en O Couto de Arriba

Redacción
31/10/2025 20:04
Una visita de autoridades al lugar de la actuación
Una visita de autoridades al lugar de la actuación
El Concello de Ribadumia continúa ejecutando actuaciones de modernización de las infraestructuras municipales y lleva a cabo actualmente obras en el lugar de O Couto de Arriba, en la parroquia de Barrantes.

Tal y como detallaron hoy desde el grupo de gobierno que lidera el alcalde, David Castro, esta actuación, que se ejecuta de forma paralela a los trabajos de la Diputación de Pontevedra en la carretera EP-9302, se centra en la canalización soterrada de las traídas de agua vecinales y de las líneas de telecomunicaciones, con el objetivo de optimizar la prestación de estos servicios y mejorar la seguridad del entorno.

Con fondos propios

Las obras están financiadas íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento ribadumiense y abarcan un tramo de la carretera provincial y de la calle Villaverde, garantizando así una mejor coordinación de las infraestructuras y un aprovechamiento más eficiente de los recursos públicos.

“Con esta actuación, o Concello reforza o seu compromiso coa modernización dos espazos, avanzando cara a un modelo de municipio que responda ás necesidades de toda a veciñanza”, concluyeron hoy en un comunicado desde el grupo popular en el gobierno municipal.

