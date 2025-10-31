Mi cuenta

Ribadumia

El 25N incluirá la creación de una mesa, un protocolo y formación al personal municipal de Ribadumia

Redacción
31/10/2025 18:15
El alcalde y concejalas de gobierno, en la presentación de este viernes
| Mónica Ferreirós

El Concello de Ribadumia presentó hoy la programación con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un acto encabezado por el alcalde, David Castro.

El programa se abrió hoy mismo con la colocación de un lazo simbólico en el Consistorio y seguirá durante todo el mes de noviembre, con teatro, charlas, talleres, proyecciones, formaciones, así como la lectura del manifiesto institucional, el propio día 25, entre otras propuestas destacadas del cartel.

Cobran especial relevancia, además, los actos que tendrán lugar los jueves 6 y 20 de noviembre. Así, el día 6 se llevará al Pleno de la Corporación la creación de la mesa local de coordinación interdisciplinar frente a la violencia de género. Por su parte, el jueves día 20 se presentará el protocolo de violencia de género, en la Casa do Concello. El programa concluirá el sábado 29, incluyendo la VIII Festa do Deporte, en el auditorio.

La jornada de formación, en igualdad y diversidad, tendrá lugar el viernes 14, en el auditorio, a partir de las 10 horas, especialmente dirigida al personal del Ayuntamiento ribadumiense. Para la difusión del programa al completo del 25N se ha creado cartelería propia.

