Catarina de Azcárate: “Valle-Inclán no busca soluciones morales a los conflictos inmorales, sino que los evidencia”

La actriz, recogiendo el galardón, en los actos de este viernes | cedida

La actriz Catarina de Azcárate recibió hoy en Vilanova el IV premio Mari Gaila de Teatro concedido por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, que celebró este viernes los actos con motivo de su XXV aniversario. En la cita, celebrada en la Casa Museo del escritor, la intérprete recogió la distinción con la que se reconoce su interpretación en los autos que configuran el valleinclaniano ‘Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte’ con la compañía Tribueñe, dirigida por Irina Kouberskaya.

Al recoger el galardón, una escultura en madera del polifacético artista madrileño Juan Fernando de Laiglesia, Catarina de Azcárate valoró que “Valle ha sido capaz de penetrar en la conciencia humana y plasmar en su obra artística los misterios más arrebatadores y escondidos de nuestra condición”. Añadió, además, que “existen personas que nacen con libertad y justicia como Valle-Inclán y crean personajes con las mismas condiciones que Mari Gaila, posiblemente, el mejor personaje femenino de Valle, la metáfora de la libertad”.

En su intervención también recordó que la obra de Valle-Inclán “no busca soluciones morales a los conflictos inmorales, sino que los evidencia”.

La entrega del premio se produjo como colofón a los actos de este viernes, que cerraron, a su vez, la Semana da Cultura, en una jornada en que estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán, José María Paz Gago, y otros miembros de la entidad. También asistieron Gonzalo Durán, regidor de Vilanova de Arousa, así como el teniente de alcalde y diputado provincial Javier Tourís.

La concesión del premio estuvo precedida por la presentación del número 50 de la revista ‘Cuadrante’, editada desde el año 2000 y dedicada de manera exclusiva a la publicación de estudios sobre la vida y obra del autor vilanovés.

Semana da Cultura

Con esta cita final se clausura así la referida XXV Semana da Cultura de Vilanova de Arousa, en la que se rindió homenaje a la figura y obra de Ramón María del Valle-Inclán con múltiples actividades como la lectura pública de textos del escritor, presentaciones de libros, visitas guiadas, ofrenda floral y representaciones teatrales en la antigua iglesia de A Pastoriza, donde fue bautizado en el año 1866.

Fuerza y matices

La actriz Catarina de Azcárate dio vida a las protagonistas de ‘Ligazón’ (La mozuela) y ‘La rosa de papel’ (La encamada) desplegando un “extraordinario trabajo de expresión corporal, lleno de matices y de fuerza dramática”. Ambas obras fueron representadas en distintas ediciones del Festival de Teatro FestiValle, celebrado en Vilanova de Arousa.