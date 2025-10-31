A Illa licita por medio millón la humanización del entorno de O Naval y las casas modernistas

Se habilitará un pequeño anfiteatro en los jardines, frente a estos edificios GonzaloSalgado

El Concello de A Illa saca a licitación el proyecto de humanización de las calles Marqués de Bradomín, Naval y Alcalde Manuel de Graña, por un presupuesto de unos 500.000 euros.

La actuación “transformará a accesibilidade, renovará infraestruturas básicas e creará un novo espazo público dinamizador”, indican desde el gobierno local. El proyecto tiene como objetivo conectar de forma integral y accesible las calles referidas con el paseo de O Naval, cuya transformación ya había sido acometida en fases anteriores, reforzando así la continuidad urbana y la movilidad peatonal.

Se procederá a la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, se enterrarán los tendidos eléctricos y telecomunicaciones, se procederá a la instalación de iluminación led, se ejecutará un nuevo pavimento y se colocará mobiliario urbano, creando zonas verdes y plantando árboles. También se prevé un pequeño anfiteatro en los jardines, frente a las casas modernistas.

La idea es la de poder contratar la obra antes de final de año o, como tarde, a comienzos de 2026. Posteriormente, iniciados los trabajos, tendrán un plazo máximo de ejecución de cinco meses. La actuación está financiada por el Plan Provincia Extraordinaria, de la Diputación de Pontevedra.

“Damos un paso adiante na modernización unha parte do noso centro urbano. Despois dun longo traballo técnico e de xestión do financiamento, iniciamos a licitación dun proxecto que mellorará o día a día da veciñanza e a imaxe da nosa vila”, valora el alcalde, el socialista Luis Arosa.