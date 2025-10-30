Mi cuenta

O Salnés

Somos ve “caos” en la gestión de Ribadumia por contratar a un asesor externo

Redacción
30/10/2025 05:30
Sergio Soutelo, edil del grupo opositor
cedida

Somos Ribadumia considera que existe un “caos absoluto na xestión do Concello”. Así lo entienden al conocer que “David Castro ten contratado un ‘asesor externo’ no departamento de Intervención”, indicaron ayer en un comunicado.

“Tivemos constancia de que dende hai unhas semanas na Casa Consistorial  traballa unha persoa”, “supostamente realizando tarefas de asesoría no departamento de Secretaría-Intervención, unha situación sorprendente e complexa”, opinan, porque las funciones de estas áreas “están legal e administrativamente moi reguladas, e non pode nin exercelas calquera, para  ocaso de que se producise unha baixa, un extremo que non aconteceu, como tampouco pode  entrar calquera pola porta da Casa Consistorial e comportarse como se fora o secretario ou o interventor do Concello”.

Solicitan explicaciones

Por ello, avanzaron que presentarán un escrito solicitando que el gobierno local aporta explicaciones públicas. “O feito de contratar un asesor para este departamento  chama a atención”, valoran en la formación opositora. “David Castro leva meses, e anos,  asegurando que o Concello de Ribadumia non ten ningún problema de xestión nin de carácter económico”. “De todo isto  desprendese  que a priori non ten sentido contratar unha asesoría externa, polo que de sendo así, fica confirmado, e xa poucas dúbidas quedan, que o Concello de Ribadumia afronta unha situación económica complexa”, argumentan.

Además, advierten de que   esta persona, “segundo nos consta está xubilada dende hai uns meses”.

Por todo ello, solicitan que “se aclare publicamente que fai esa persoa traballando nas instalacións municiapis” y “cal é o seu posto de traballo” y responsabilidades. También solicitan que se les aporte copia del contrato y un informe sobre los datos a los que ha tenido acceso.

