La jueza prorroga la causa de Vales contra Durán por calumnias y llama hoy a declarar al alcalde

Durán, con su abogado, en la anterior cita en el juzgado, en julio | Mónica Ferreirós

La jueza que instruye la causa abierta contra el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, a raíz de la querella por supuestas calumnias presentada por la líder socialista, María José Vales, ha decidido prorrogar la instrucción de las actuaciones. Esta prórroga se acuerda por seis meses más, a contar desde el próximo 3 de noviembre y obedece a la necesidad de practicar todavía más diligencias en esta investigación.

En este sentido, estaba todavía pendiente la toma de declaración del querellado, el regidor popular, que ha sido citado para esta misma mañana de jueves, en el juzgado de instrucción y primera instancia número 1 de Vilagarcía de Arousa.

Durán ya había sido llamado a declarar el pasado mes de julio, aunque entonces la jueza aceptó posponer su declaración. La defensa del popular argumentó que era necesario incorporar antes documentación clave a la causa, ya que en otro juzgado de Vilagarcía, el 2, hay otra causa abierta que investiga la gestión de Vales en la Cofradía durante su etapa como patrona mayor.

Diligencias clave

La incorporación de estas diligencias es clave, ya que la gestión de la expatrona mayor en el Pósito es sobre lo que pivota la controversia que mantienen ambos políticos locales.

Durante la pasada campaña electoral de las municipales, Durán reiteró en varias ocasiones que había causa abierta contra la socialista por una supuesta gestión irregular de Vales en la Cofradía. Entonces había mostrado documentación de la Fiscalía, aunque el Ministerio Público terminó aclarando que había incluido el nombre de la patrona mayor por error.

Aún así, Durán insistió en la supuesta investigación contra ella por lo que la socialista terminó presentando la querella por presuntas calumnias.

Actualmente, el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Vilagarcía mantiene una causa abierta contra Vales en la que se investiga su anterior gestión en la Cofradía. Este es el expediente que la defensa de Durán reclamó para conocer en la causa de la querella, en el Juzgado 1.

Para el alcalde, se trata de una documentación fundamental, que probaría que él no mintió en campaña. Sin embargo, para la defensa de la socialista, la causa es extemporánea: no existiría al momento de haber hecho Durán aquella declaración. Y además, obedecería a un “burdo montaje” posterior para “justificar las declaraciones” de Durán. La Justicia dirá, en ambos casos.

