Meis

El Mosteiro de A Armenteira y la Diputación avanzan en la cosmética con aceite de camelias

Areeiro es pionero en Europa para la extracción en frío de este producto, muy reconocido en el sector

Redacción
30/10/2025 13:54
El diputado provincial Javier Tourís visitó el popular monasterio meisino
El diputado provincial Javier Tourís visitó el popular monasterio meisino
cedida

La Diputación de Pontevedra y el Mosteiro de A Armenteira en Meis avanzan en su colaboración para el estudio de productos de cosmética elaborados con aceite de camelias de la provincia. El diputado de la Estación Fitopatolóxica de O Areeiro, Javier Tourís, mantuvo una reunión en el monasterio en la que adelantó que se firmará un convenio de colaboración entre ambas entidades en las próximas semanas, con vigencia para los próximos cuatro años, para aplicar los derivados de la camelia en la salud y en el cuidado de la piel.

Areeiro es la primera entidad de Europa en poner a punto la técnica de extracción en frío de aceite de camelia, indicaron hoy. Emplean para ello semillas de los jardines de la provincia y a través de este acuerdo se analizan las posibilidades de promover productos diferenciables, de calidad y muy reconocidos en el sector cosmético, otra forma de impulso de la economía de la provincia de la mano de la agricultura sostenible.

Este centro de la Diputación  está estudiando las posibilidades de las plantaciones de camelia y las semillas producidas, el rendimiento por planta y por hectárea, el tiempo que tardan en estar en plena producción y la calidad del aceite producido, analizando sus características químicas y las posibilidades para fabricar nuevos productos cosméticos, especialmente jabones, champús, cremas y bálsamos labiales.

Por su parte, el Mosteiro de A Armenteira está registrado para fabricar jabones y productos de perfumería y sigue todos los controles de calidad obligatorios. A través de este acuerdo con la Diputación, pretende ofrecer productos elaborados con aceite obtenido de semillas de sus camelias.

