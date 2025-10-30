Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

El Concello valora como éxito la fiesta de San Simón y espera una nueva comisión en 2026

Redacción
30/10/2025 14:09
Pulpeiras durante una edición de la fiesta
Pulpeiras durante una edición de la fiesta
| Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova valoró como exitosa en cuanto a afluencia la reciente fiesta de San Simón y espera que, de cara a la edición del próximo año, pueda hacerse cargo de ella ya una comisión.

El alcalde, Gonzalo Durán, recordó que “este año tuvo que echar una mano el Concello para que existiese la fiesta. Hicimos lo que pudimos” con el poco margen existente tras confirmarse que no habría grupo vecinal organizador.

“El resultado fue bueno”. “La gente nos dice gracias, porque se consiguió salvar la fiesta, para que no se pierda la tradición de los pulpeiros”. Además, “creo que está bastante avanzado para que haya nueva comisión” de cara al año próximo, adelantó. “Que es como tiene que ser, en cada fiesta y parroquia tiene que haber una comisión, no es función del Concello”. En cualquier caso, “pulpeiros, rosquilleiras” y demás comerciantes y vendedores quedaron “gratamente sorprendidos” por la “mucha gente” que acudió a la celebración, a pesar de que este año no hubo verbenas. La afluencia se disparó, especialmente, el sábado y el domingo.

“Encantados de haber ayudado y coordinado para que se haya mantenido la tradición”, reafirmó el regidor.

Te puede interesar

José María González, edil de Obras

Finalizan las obras de los centros culturales de Fontecarmoa y Galáns
Olalla Bouza
Varela y Carou presentaron el nuevo acceso

La Vía Verde ganará en Vilagarcía 271 metros con el nuevo acceso
Olalla Bouza
El diputado provincial Javier Tourís visitó el popular monasterio meisino

El Mosteiro de A Armenteira y la Diputación avanzan en la cosmética con aceite de camelias
Redacción
El ideal gallego

El público ya puede votar por los proyectos de Baiuca o el Náutico de San Vicente en el primer premio de la Asociación Galega de Empresas Musicais
Fátima Pérez