El Concello valora como éxito la fiesta de San Simón y espera una nueva comisión en 2026

Pulpeiras durante una edición de la fiesta | Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova valoró como exitosa en cuanto a afluencia la reciente fiesta de San Simón y espera que, de cara a la edición del próximo año, pueda hacerse cargo de ella ya una comisión.

El alcalde, Gonzalo Durán, recordó que “este año tuvo que echar una mano el Concello para que existiese la fiesta. Hicimos lo que pudimos” con el poco margen existente tras confirmarse que no habría grupo vecinal organizador.

“El resultado fue bueno”. “La gente nos dice gracias, porque se consiguió salvar la fiesta, para que no se pierda la tradición de los pulpeiros”. Además, “creo que está bastante avanzado para que haya nueva comisión” de cara al año próximo, adelantó. “Que es como tiene que ser, en cada fiesta y parroquia tiene que haber una comisión, no es función del Concello”. En cualquier caso, “pulpeiros, rosquilleiras” y demás comerciantes y vendedores quedaron “gratamente sorprendidos” por la “mucha gente” que acudió a la celebración, a pesar de que este año no hubo verbenas. La afluencia se disparó, especialmente, el sábado y el domingo.

“Encantados de haber ayudado y coordinado para que se haya mantenido la tradición”, reafirmó el regidor.