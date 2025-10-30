Durán afirma su defensa en el acta de la Cofradía anterior a las elecciones

El regidor vilanovés, con su abogado, esta mañana, a la entrada al edificio judicial de Vilagarcía | Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, declaró esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía citado a raíz de la querella que le interpuso la líder socialista local y expatrona mayor, María José Vales, por presuntas calumnias.

El popular contestó a preguntas de su propio abogado y de la jueza, adelantando que no respondería a las que formulase la representación de la opositora. En el acto, bastante breve, el regidor reafirmó su tesis: que no calumnió a la socialista cuando dijo, en campaña de las municipales de 2023, que Vales tenía una causa abierta por su gestión en el Pósito. El eje central de la defensa planteado en el acto de hoy fue la existencia de un acta de la Cofradía de 2022, divulgada por el propio Durán hace días.

El alcalde insiste en que en esta acta se recoge que “la vicepatrona”, “reconocía haber cometido una irregularidad”, siendo la entonces patrona mayor, María José Vales, “conocedora”. Así lo expresó este jueves ante la jueza y así lo valoraba a la salida de su toma de declaración. “Me ratifiqué en lo que dije y aporté pruebas”, dijo sobre esta acta. Durán también avanzó que, si es necesario, aportará “testigos” a esta causa, con instrucción prorrogada seis meses desde el próximo día 3.

El acta

Según la citada acta de la Cofradía de 2022, una persona asociada al Pósito intervino en una reunión interna señalando un acuerdo por el que los directivos de la agrupación cobrarían “o máximo de ventas en marisco en lonxa obtido nese día”. Sin embargo, un añadido, aparecido más tarde, estipuló que la presidenta y vicepatrona segunda cobraría “o tope máximo do albarán de marisqueo en lonxa”.

Esta acta se convierte en una pieza clave de la defensa de Durán. La primera declaración del vilanovés en la campaña de 2023, señalando una posible causa abierta contra Vales, se sostuvo sobre un documento de Fiscalía. Pero el propio Ministerio Público corrió un error en su documento, por el que había incluido el nombre de María José Vales por equivocación

Con todo, Durán mantuvo la acusación pública, lo que le costó esta querella.

Hoy en el juzgado él argumentó que lo hizo al tener conocimiento de informaciones que le habrían hecho llegar desde el Pósito y por la mencionada acta de 2022, anterior a su declaración pública. La causa abierta contra Vales en el Juzgado 2 de Vilagarcía partiría de denuncias posteriores, por lo que no fundamentarían una defensa tan sólida para el alcalde popular.