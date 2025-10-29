La EDAR de A Illa toma forma en plazo pero pendiente del mal tiempo

Vista del estado actual de los trabajos en Niño de Corvo | cedida

La construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Illa avanza “a bo ritmo”, con la ejecución simultánea de los decantadores y del reactor biológico. Son dos piezas “esenciais para o funcionamento” de la futura planta, impulsada por vía de urgencia ante el procedimiento de sanción iniciado en su día por la Unión Europea por los vertidos a la Ría, debido a la deficiente depuración de la planta actual.

El alcalde, Luis Arosa, detalló hoy que la obra se ejecuta dentro de los plazos previstos, con el horizonte de mayo de 2026 para el fin de obra. Eso sí, ajustarse fielmente a ese margen estará sujeto, en última instancia, a las condiciones climatológicas ahora que avanza la temporada de lluvia, ya que “dependemos moito do que deixe facer a climatoloxía”, indicó.

Fase actual

Actualmente, la maquinaria y los equipos están centrados en la edificación de las estructuras de hormigón que darán forma a los decantadores. Estos son fundamentales dentro del proceso de depuración, ya que actúan a modo de pulmón del tratamiento, permitiendo la separación eficiente de los sólidos y sedimentos de las aguas residuales.

“Unha separación efectiva nesta fase resulta clave para reducir drasticamente a carga contaminante e asegurar que a auga que transita ás seguintes etapas de tratamento estea nun estado de maior pureza, maximizando a eficiencia de todo o sistema”, exponen desde el ejecutivo de Arosa.

De forma paralela, la construcción del reactor biológico también está “moi avanzada”. “Este reactor é o corazón verde da depuración, un sistema de vangarda no que se empregan microorganismos de forma controlada para degradar a materia orgánica e os nutrientes presentes na auga”. “Grazas a este proceso natural e optimizado, conséguese unha depuración de alta calidade que é non só máis eficaz, senón tamén máis respectuosa co medio ambiente”, valoran.

Estándares “exigentes”

Una vez operativa, la nueva EDAR permitirá tratar la totalidad de las aguas residuales generadas en la localidad de A Illa de Arousa “de maneira moito máis eficiente, moderna e sostible, garantindo o estrito cumprimento cos estándares ambientais máis esixentes da Unión Europea”.

Además del beneficio local, el proyecto supone un importante avance en la protección de la Ría de Arousa “e no coidado do noso mar”, añaden desde el gobierno isleño. La reducción de vertidos contaminantes tendrá un impacto directo y positivo en la calidad de las aguas costeras, “contribuíndo de maneira esencial á conservación dos ecosistemas mariños, protexendo a biodiversidade e apoiando as actividades ligadas ao marisqueo e á pesca”.

Los vertidos que la planta solucionará motivaron un procedimiento de sanción por parte de la Unión Europea

El regidor insular valora que “cada día de traballo nesta EDAR é un día gañado para o noso mar e para a nosa xente”. “Estes 8,5 millóns de euros son o mellor investimento que podemos facer na calidade de vida e no futuro económico e ambiental de A Illa de Arousa”.

Por todo ello, quiso agradecer públicamente la “colaboración do Goberno de España”, “sen a cal este proxecto, estratéxico para o noso territorio, non sería posible. A Ría e os nosos veciños meréceno”.

Arosa también manifestó su “grande satisfacción” por el desarrollo de los trabajos y subrayó la “trascendencia” de la actuación para el municipio.

“Esta nova EDAR non é só unha obra de infraestrutura; é unha auténtica declaración de intencións”. “Estamos a construír o futuro, garantindo que as xeracións vindeiras dispoñan dun medio ambiente máis limpo e protexido”.

Así, añadió sobre la fase actual de obra, que el “avance nos decantadores e no reactor biolóxico achéganos a ter un sistema de depuración moderno, que cumpre cos estándares europeos e que, sobre todo, protexe a nosa xoia máis prezada: A Ría de Arousa, o noso mar”.

Financiación

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 8,5 millones de euros, “o que reflicte a magnitude e a importancia da actuación”.

La financiación se realiza gracias a una “exemplar colaboración entre administracións”: el 80% del coste es asumido por el Gobierno de España, a través de la empresa pública Acuaes y con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El 20% restante procede de las arcas del propio Ayuntamiento de A Illa. El Concello financia su parte con la contraprestación recibida por la empresa concesionaria que explota el servicio de abastecimiento, en virtud de una nueva prórroga del contrato del agua.

La Xunta no participa en el pago de esta infraestructura, lo que generó tensiones políticas en su día, aunque recientemente, el Concello y el organismo autonómico Augas de Galicia firmaron un convenio por valor de 1,2 millones de euros para la mejora de las redes de saneamiento en la localidad.

Este proyecto complementará a la puesta en marcha de la futura depuradora, impulsando nuevas canalizaciones con separativas de las redes de pluviales y de saneamiento, reduciendo el volumen de agua a tratar.