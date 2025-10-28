Vilanova celebra los 159 años de Valle-Inclán y los 25 de la asociación cultural

Visitas dramatizadas a la Casa Museo, incluidas ayer en el programa | Gonzalo Salgado

Vilanova de Arousa celebra este martes, 28 de octubre, el 159 aniversario del nacimiento en esta localidad de Ramón María del Valle-Inclán. Y también las bodas de plata de la asociación cultural que lleva su nombre.

La efeméride del alumbramiento del dramaturgo se celebrará hoy con la tradicional ofrenda floral, en un acto previsto en la Praza de O Castro, a las 13:15 horas. Los 25 años de Amigos de Valle-Inclán, sin embargo, se conmemorarán en unos actos propios este próximo viernes, día 31, por la tarde, con la intención de facilitar al máximo la asistencia. Ese mismo día se presentará también el número 50 de la revista que impulsa este colectivo, ‘Cuadrante’, de estudios valleinclanianos.

Conferencias y homenajes

De esta forma, la cita del viernes comenzará a las 19 horas en la Casa Museo. Álvaro Lago, editor de ‘Cuadrante’, expondrá ‘Un rimero de artículos para don Ramón’, sobre las casi 8.000 páginas publicadas en la revista sobre la vida y obra de Valle. Silvia Ozores y Salvador Calderón, subdirectores de ‘Cuadrante’ presentará el número 50, mientras que Francisco Xavier Charlín, director de la publicación, entregará el diploma de honor a Carlos Sánchez Crestar, maquetador y diseñador de ‘Cuadrante’ desde el número 22, en 2011.

Posteriormente, José María Paz Gago, presidente de Amigos de Valle-Inclán, entregará el premio Mari Gaila a la actriz Catarina de Azcárate. Concedido por “as súas magníficas interpretacións de personaxes femininas valleinclanianas”, el galardón es obra del artista plástico, catedrático emérito y académico Juan Fernando de Laiglesia.

Concluido este acto, el resto de la actividad se trasladará a la iglesia de A Pastoriza, otro escenario valleinclaniano, ya que fue el templo donde se bautizó al autor recordado. Allí, la asociación invitará a un pincho a los asistentes.

“Logo dun periplo que deu comezo en Pontevedra —no Museo de Pontevedra, o 6 de febreiro deste ano— e que tamén ten pasado polo Ateneo de Madrid —o 10 de abril—, a Asociación de amigos de Valle-Inclán de Vilanova de Arousa e máis a súa punta de lanza, a revista ‘Cuadrante’, decidiron culminar a travesía para celebraren os vinte e cinco anos da asociación e os 50+1 números da revista no derradeiro día deste outubro de 2025”, valoran desde la entidad.

Por todo ello, invitan a todas las personas interesadas a asistir a los actos del viernes.

Se trata de la cita que pondrá el punto y final a los actos de la Semana da Cultura de Vilanova, con motivo del aniversario del nacimiento del dramaturgo.

En el marco de esta serie de celebraciones, ayer, la Casa Museo de O Cuadrante acogió dos pases de visitas guiadas y teatralizadas, a cargo de la actriz vilanovesa Fátima Rey.

El domingo pasado hubo concierto de Teo Cardalda y María Monsonís, mientras que el viernes anterior se celebró la también tradicional lectura pública de textos de Valle.