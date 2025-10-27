Teo Cardalda pone música a los poemas de Valle-Inclán como tributo al dramaturgo

Cardalda se subió ayer al escenario del Auditorio de Vilanova Gonzalo Salgado

La Semana da Cultura 2025 de Vilanova encara ya la segunda semana —y última— de programación ara conmemorar el nacimiento de Ramón María del Valle-Inclán en esta localidad arousana. El vilaxoanés Teo Cardalda, junto a María Monsonís, fue ayer el encargado de subirse al Auditorio, con el espectáculo ‘Descubrindo a Valle-Inclán’, en la que se rendirá homenaje al dramaturgo, en el que incluye sus poemas, con música del vilaxoanés. Está inspirado en su trabajo discográfico ‘Claves líricas’ y ayer acercó un poco más la figura de Valle-Inclán al público vilanovés.

Con este espectáculo, la Semana da Cultura de Vilanova supera ya su ecuador y se acerca al final del merecido homenaje al autor que cada año brinda el Concello y la Asociación Amigos de Valle-Inclán.

Resto del programa

Hoy la actividad arrancará con visitas dramatizadas gratuitas a la Casa-Museo Valle-Inclán en O Cuadrante, a cargo de la actriz Fátima Rey, con un primer pase desde las 10 horas y otro desde mediodía. La ofrenda floral será, como es costumbre, el mismo día del aniversario de nacimiento de Valle-Inclán, el 28 de octubre. Además, la ceremonia volverá a ser ante el conjunto escultórico de la Praza do Castro.

La última cita será el viernes 31. La Casa Museo acogerá así, desde las 19 horas, un acto con motivo de los 25 años de la asociación Amigos de Valle-Inclán y el número 50 de su icónica revista ‘Cuadrante’, que cumple medio siglo de historia. El evento acogerá charlas con Álvaro Lago, editor gráfico, así como Silvia Ozores y Salvador Calderón, subdirectores de la publicación. Se entregará un diploma de honor de la revista al diseñador Carlos Sánchez Crestar. Finalmente, se entregará el IV Premio Mari Gaila, concedido en este 2025 a la actriz Catarina de Azcárate, lo que pondrá el broche final a la Semana da Cultura.