Meis adjudica con una rebaja del 12% la humanización y mejora de la Rúa Igrexa

El Concello de Meis formalizó la adjudicación de la ambiciosa humanización de la Rúa Igrexa con una importante rebaja de más del 12% con respecto al presupuesto inicial de licitación. Así pues, la empresa Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, SL (Marconsa) ejecutará la obras tras presentar una oferta de 424.163 euros.

El proyecto pondrá la guinda así a la mejora de la calidad urbana realizada en el entorno de la Praza de España. En este caso, la actuación se centrará en la Rúa Igrexa hasta la conexión con la carretera EP-9402, con un carril bici y conexión peatonal, garantizando mayor seguridad vial.

Así pues, se rediseñará el vial de acceso a la Praza de España, convirtiéndolo en una vía de sentido único. Además, en su margen izquierdo se ejecutará una acera en pavimento granítico y en el derecho, una senda en pavimento “slurry” para uso compartido de peatones y bicicletas. Dicha senda conectará con la Praza de España con la EP-9402, formando un itinerario peatonal de seguridad dando continuidad al existente en la carretera provincial, entre otras cuestiones.

Asimismo, la actuación contempla el asfaltado de la vía principal, la instalación del servicio de recogida de aguas, bolardos y señalización horizontal y vertical en toda la zona; así como el soterrado de las redes de alumbrado público, nuevas luminarias y la plantación de árboles de hoja caduca, concretamente, tilos.

También se propondrán medidas de calmado de tráfico en esta calle, que se convertirá en una plataforma única con, prioridad peatonal y sentido único de circulación cara a la Praza de España.