Meaño licita la pavimentación y ensanche de seis viales por un importe de 400.000 euros

Carlos Viéitez, alcalde de Meaño, en una sesión plenaria anterior Gonzalo Salgado

El Concello de Meaño sacó a licitación la mejora de pavimentación y ensanche de seis viales que se encuentran en estado de deterioro por un importe de 401.084 euros. La inversión cuenta con una financiación de la Diputación de Pontevedra, a través del Plan +Provincia e incluirá actuaciones en la pistas de Espiñeira a Carballoso, el acceso a Dadín, el vial de Pazos-Vilariño-A Toxa, la pista de Pina a Pedras Roibas y Padrenda de Abaixo, la de A Igrexa y el camino de Mourozos a Gañón y Ameiró.

En el caso del primero de los viales —la pista de Espiñeira— se actuará en un tramo de 70 metros, que se ensanchará hasta los seis metros y se construirá un muro de contención para soportar la tierra de la finca afectada, además del asfaltado de la vía. En la pista de acceso a Dadín se actuará en dos tramos de 370 y 113 metros, que también se ensancharán, además de ejecutarse una cuneta transitable y su pavimentación.

Asimismo, en la vía de Pazos-Vilariño-A Toxa, se ancheará un tramo de 136 metros hasta los 6 metros, excepto en algún tramo en el que haya edificaciones, con la construcción de tres muros de contención, así como se pavimentará el camino y se instalará la red de pluviales.

Se actuará también en sendos tramos de la pista de Pina a Pedras Roibas y Padrenda de Abaixo, con limpieza de cunetas y asfaltado; y en la de Mourozos a Gañón y Ameiró, también en dos zonas, con la ejecución de cunetas transitables y pavimentación. Por último, en el camino de A Igrexa, donde se instalará la red de pluviales y de abastecimiento para posibles conexiones futuras, así como se asfaltará un tramo de 104 metros.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través de la plataforma Silex hasta el día 11 de noviembre.