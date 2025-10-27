Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Meaño licita la pavimentación y ensanche de seis viales por un importe de 400.000 euros

A. Louro
27/10/2025 06:11
Carlos Viéitez, alcalde de Meaño, en una sesión plenaria anterior
Carlos Viéitez, alcalde de Meaño, en una sesión plenaria anterior
Gonzalo Salgado

El Concello de Meaño sacó a licitación la mejora de pavimentación y ensanche de seis viales que se encuentran en estado de deterioro por un importe de 401.084 euros. La inversión cuenta con una financiación de la Diputación de Pontevedra, a través del Plan +Provincia e incluirá actuaciones en la pistas de Espiñeira a Carballoso, el acceso a Dadín, el vial de Pazos-Vilariño-A Toxa, la pista de Pina a Pedras Roibas y Padrenda de Abaixo, la de A Igrexa y el camino de Mourozos a Gañón y Ameiró.

En el caso del primero de los viales —la pista de Espiñeira— se actuará en un tramo de 70 metros, que se ensanchará hasta los seis metros y se construirá un muro de contención para soportar la tierra de la finca afectada, además del asfaltado de la vía. En la pista de acceso a Dadín se actuará en dos tramos de 370 y 113 metros, que también se ensancharán, además de ejecutarse una cuneta transitable y su pavimentación.

Asimismo, en la vía de Pazos-Vilariño-A Toxa, se ancheará un tramo de 136 metros hasta los 6 metros, excepto en algún tramo en el que haya edificaciones, con la construcción de tres muros de contención, así como se pavimentará el camino y se instalará la red de pluviales.

Se actuará también en sendos tramos de la pista de Pina a Pedras Roibas y Padrenda de Abaixo, con limpieza de cunetas y asfaltado; y en la de Mourozos a Gañón y Ameiró, también en dos zonas, con la ejecución de cunetas transitables y pavimentación. Por último, en el camino de A Igrexa, donde se instalará la red de pluviales y de abastecimiento para posibles conexiones futuras, así como se asfaltará un tramo de 104 metros.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través de la plataforma Silex hasta el día 11 de noviembre.

Te puede interesar

El ideal gallego

Meis adjudica con una rebaja del 12% la humanización y mejora de la Rúa Igrexa
A. Louro
El cambio de cubierta de la lonja ya ha concluido y la flota puede regresar en breve a la sala de subastas

La flota de Cambados afronta con optimismo la campaña de volandeira de este año
A. Louro
Los jugadores celebran la victoria en casa

El Cidade de Ribeira vuelve a la senda de la victoria
María Caldas
Valle Inclán

Teo Cardalda pone música a los poemas de Valle-Inclán como tributo al dramaturgo
A. Louro