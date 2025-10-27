La Diputación aporta 900.000 euros para el futuro talaso de O Terrón
Gonzalo Durán: “Por fin, grazas ao apoio da Deputación, temos garantida a viabilidade deste proxecto”
La Diputación de Pontevedra comprometió hoy una inyección de casi un millón de euros para el futuro centro de talasoterapia que lleva años proyectado en O Terrón, en Vilanova de Arousa. La institución provincial aportará 900.000 euros para financiar una fase de obra presupuestada en algo más de 1,8 millones, estimándose el conjunto de trabajos en este complejo en más de cinco.
Así lo indicaron hoy desde el ente pontevedrés, en un día en que se firmó el convenio de colaboración que permite articular la inversión provincial anunciada. El acto de rúbrica contó con presencia del presidente de la Diputación, Luis López, y del alcalde, Gonzalo Durán.
Edificio del talaso
Esta aportación está prevista para “a mellora da área deportiva do talaso de Terrón a través da construción dun edificio que funcionará como centro de talasoterapia”, indican. El acuerdo se firma en el marco del Plan Extra, un nuevo plan de inversiones del gobierno provincial que destinará hasta 38 millones de euros para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, en los que ejecutar “proxectos estratéxicos”.
Desestacionalización
La obra del talaso, destacó Luis López, permitirá, además de mejorar servicios para los vecinos, contribuir “a desestacionalizar e a fomentar un turismo de calidade no conxunto da provincia de Pontevedra”.
El proyecto diseña un espacio que agrupa, en una zona de equipamiento deportivo, la creación de un centro de talasoterapia y una instalación deportiva anexa.
La obra contempla la ejecución de una edificación de tres plantas, que estará dotada con un vaso de recreo y con otro de chapoteo, así como una sala multiusos, una zona de vestuarios y recepción.
“Despois de vinte anos por fin, grazas ao apoio da Deputación temos garantida a viabilidade deste proxecto”, valoró Gonzalo Durán.
Unas instalaciones, subrayó el regidor vilanovés, “moi demandadas pola veciñanza” y un proyecto que, según defendió, “será o primeiro centro de talasoterapia público da provincia” pontevedresa.
López, por su parte, añadió que “hoxe é un día importante porque asinamos un convenio para un proxecto estratéxico para Vilanova de Arousa e para a provincia de Pontevedra: o centro de talasoterapia do Terrón, unha instalación pública de primeiro nivel”.