A Illa pone en marcha talleres para mujeres sobre autoestima y prevención de violencia machista

Cartel promocional de estas actividades cedida

La Concellería de Educación e Igualdade de A Illa de Arousa anunció la puesta en marcha de talleres titulados ‘Soror’. Se trata de obradoiros para mujeres sobre autoestima, autocuidado y prevención de la violencia machista.

La iniciativa se desarrollará los lunes 3, 10, 17 y 24 de noviembre, así como el 1 y 15 de diciembre, en la zona de exposiciones del auditorio municipal, a partir de las 19 horas.

Las actividades están destinadas a mujeres mayores de 18 años y de la localidad insular, con especial foco en la figura de la “muller coidadora”.

Los talleres emplearán una metodología participativa para crear un espacio de confianza destinado a mujeres. El objetivo es dotar a las participantes de herramientas de empoderamiento que mejoren su calidad de vida.

Reconocer violencias

A través de ‘Soror’, explican desde el departamento municipal, “preténdese visibilizar e recoñecer os machismos presentes na sociedade e as posibles violencias que rodean ás mulleres ou coas que conviven no seu día a día”.

Así, entre los objetivos específicos figuran el del reconocimiento personal, esto es, “identificar e valorar as propias fortalezas, logros e habilidades, promovendo unha percepción positiva de si mesmas”.

El conocimiento de las violencias machistas incluirá formación sobre “as formas en que se manifestan e expresan as violencias de xénero”.

También se trabajará el empoderamiento emocional, para “fomentar unha maior conciencia sobre as emocións e crenzas que afectan á autoestima” y “para transformar aquelas que limiten o crecemento persoal”.

También habrá una parte de las sesiones enfocadas en el desarrollo de herramientas prácticas. Así, se ofrecerán actividades y técnicas “que as participantes poidan incorporar na súa vida diaria para coidar e fortalecer a súa autoestima e empoderamento”, valoran desde el Concello

Inscripciones

Las personas interesadas, mujeres mayores de 18 años de la localidad isleña, pueden inscribirse ya para estas formaciones. Hay plazas limitadas, por lo que desde el Concello animan a darse de alta cuanto antes para asegurar la asistencia. Pueden tramitarse las inscripciones a través del correo electrónico info@anacoseducativos.com o también contactar con en el número teléfono 694 216 484. También es posible escanear un código QR que figura en los carteles promocionales disponibles tanto en las redes del Concello como en lugares físicos, incluida la propia Casa Consistorial.