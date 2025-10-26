Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

La campaña ‘Merca no teu comercio’ entrega mil euros en premios en Vilanova y A Illa

A. Louro
26/10/2025 06:10
Entre de premios de 'Merca no teu comercio'
Entre de premios de 'Merca no teu comercio'
Cedida

La Praza do Concello, en Vilanova, acogió ayer la entrega de los premios de la campaña ‘Merca no teu comercio’, que se desarrolló durante la primera quincena del mes octubre en el municipio y en A Illa de Arousa. En total se sortearon 1.000 euros, repartidos en veinte tarjetas de prepago de 50 euros. Los ganadores recibieron esta mañana su premio, que deberán emplear en nuevas compras en el comercio de proximidad.

Se trata de una campaña de promoción y dinamización de las ventas del comercio de proximidad de los municipios rurales, organizada por la Federación de Comercio de Pontevedra, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia.

En la entrega de premios participaron las entidades organizativas y otras autoridades, como el alcalde, Gonzalo Durán, o la presidenta de la asociación Vilanova Centro, Esther Prado.

