Amistades Peligrosas será una de los cabezas de cartel del tercer O Son de Vilanova Fest

El dúo musical en un concierto reciente Cedida

Los amantes de la música de la década de los 80 de la comarca volverán a poder disfrutar el próximo año del festival O Son de Vilanova, “la romería ochentera” que promete para 2026 un “cartel para recordar durante tempo”. La música, como siempre, estará aderezada con churrasco, pulpo, foodtrucks y colchonetas para los más pequeños.

Así pues, la organización puso esta semana a venta las primeras entradas a un precio especial para los “madrugadores”, a través de la plataforma Notikumi.com.

Así pues, la primera banda confirmada y que se subirá al escenario el próximo 4 de julio de 2026 será Amistades Peligrosas. El dúo, formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, se hizo popular en la década de los 90, con temas como ‘Me haces tanto bien’, que logró una importante repercusión internacional. Cabe destacar que sus dos primeros álbumes —’Relatos de una intriga’ (1991) y ‘La última tentación’ (1993) llegaron a superar las 300.000 y las 400.000 copias vendidas, respectivamente. Con letras y shows de alto contenido erótico, característica que era reforzada por el hecho de que eran una pareja de verdad, se hicieron un hueco en la industria.