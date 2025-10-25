Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

La Carreira de Leo recaudó casi 40.000 euros para fines sociales

La Asociación de Enfermos de Alexander y la entidad Duchenne Parent Projent recibirán los fondos

A. Louro
25/10/2025 19:50
Carreira de Leo
Una marea de solidaridad inundó esta edición O Mosteiro
Mónica Ferreirós

La tercera edición de la Carreira de Leo batió este año todos los récords, con una marea de solidaridad que inundó el centro de O Mosteiro. Unas buenas expectativas que se confirmaron con una recaudación histórica de 39.954 euros, en favor de la Asociación Española de Enfermos de Alexander y la entidad Duchenne Parent Project. Hay que sumar a ello los 2.866 euros por la venta de productos en los stands por parte de las asociaciones beneficiarias.

La cita, que se ha consolidado en memoria del pequeño Leo, fallecido a causa de una enfermedad rara, sigue ahora impulsada por los suyos para contribuir y ayudar económicamente a las familias que pasan por un trance parecido y mejorar la calidad de vida de estos niños. Desde la organización, el padre de Leo, Toño Diz, agradeció la masiva participación en la cita benéfica. “Un raio de luz” vivido en un contexto social “marcado pola crispación e o desacougo”. “Ninguén se salva só e o que fagamos hoxe definirá o que seremos mañán”, celebró Diz.

La cantante y presentadora Fátima Pego y Eric Domingo, récord en maratón empujando una silla de ruedas, fueron los padrinos de esta tercera edición y tampoco faltaron a la cita. A ellos les agradeció también Diz su compromiso, así como a los patrocinadores y otras personas que se han involucrado con una cita que ya está consolidada en el calendario solidario de la comarca y la provincia de Pontevedra y que inmortaliza también el legado del pequeño Leo para ayudar a otros niños.

