La Escuela Infantil mejora la eficiencia energética con una inversión de 120.000 euros

El conselleiro de Presidencia visitó ayer las instalaciones ribadumienses | cedida

La Escuela Infantil de Ribadumia fue sometida a obras de mejora de su eficiencia energética, con una aportación autonómica de 120.000 euros. Las obras permitieron mejorar el aislamiento térmico de las fachadas mediante SATE, renovar el sistema de climatización con la instalación de una bomba de calor reversible aire-agua y sustituir las luminarias por otras led.

La ejecución de las obras motivó ayer la visita del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto; del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y del alcalde, David Castro.

La actuación se enmarca dentro de una línea de ayudas plurianual para labores de eficiencia energética en infraestructuras vinculadas a servicios municipales para el periodo 2024-2025.

Apoyo autonómico

Esa línea de ayudas en la que se enmarca la mejora está dotada con cinco millones de euros cofinanciados con fondos Feder y, además de a Ribadumia, se benefició a medio centenar de ayuntamientos en la primera convocatoria.

Durante la visita de ayer a Ribadumia, Diego Calvo anunció, además, que acaba de resolverse la convocatoria de este año, para el período 2025-2026, y que volverá a beneficiar cincuentas ayuntamientos a los que ayer mismo se les notificó, indicaron desde la Xunta de Galicia.

El conselleiro de Presidencia también incidió en el compromiso de la Xunta con el campo local, que lleva su departamento a reforzar el presupuesto para 2026 en este área con un incremento del 17%.

Finalmente, recordaron que en Ribadumia, las aportaciones de la Xunta en los últimos años para mejorar infraestructuras y servicios municipales suman unos 2,3 millones de euros.