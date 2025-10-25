Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

A Illa vivirá el Samaín con desfile, chocolatada, cine, espectáculos familiares y magosto

A. Louro
25/10/2025 20:01
Un desfile anterior
Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa presentó su programación cultural para celebrar el Samaín. Las celebraciones darán comienzo el propio día de la efeméride, el próximo viernes 31, con un día lleno de propuestas. Por la tarde, a las cinco, la Praza do Concello acogerá el tradicional desfile de Samaín, un evento en el que los niños podrán disfrazarse y que concluirá con chocolatada. En caso de lluvia la actividad se mantendrá, aunque se trasladará al primer piso del Auditorio, que acogerá también, a las ocho, una “intregante” proyección sorpresa de cine por parte del Cineclube Entrecortiñas.

La programación se extenderá también al mes de noviembre. Así, el sábado 8, a las 20 horas, el Auditorio acogerá el espectáculo ‘Jastac Japi Jolidais de Leti da Taberna’, “unha actuación que promete entretemento e diversión para o público familiar”, según explican desde la Concejalía de Cultura.

Las actividades se cerrarán el domingo 9, cuando la Asociación Cultural e Deportiva Dorna (ACD Dorna) organizará un magosto popular, en la Praza do Concello, con reparto de castañas y ambientación musical.

El edil de Cultura, Manu Otero, destacó el carácter familiar de un programa “variado e atractivo que recupera o espírito máis tradicional do Samaín, ofrecendo actividades gratuítas para todas as idades. Queremos que A Illa vibre con estas celebracións, que son unha oportunidade perfecta para o encontro veciñal e o disfrute da nosa cultura. Invitamos a todos a sumarse a estas propostas e a encher as nosas rúas de vida e ilusión”, señaló.

Te puede interesar

Los Cazafantasmas estuvieron en la Praza de Galicia, en donde se fotografiaron con los fans

Los Cazafantasmas abren boca en el Curtas a una semana “de terror”
Fátima Frieiro
Iñaki Martínez, autor del gol del empate, defiende un balón

El Arosa SC se atasca ante el Arteixo y cede dos puntos
María Caldas
Imagen de las instalaciones del hotel en Sanxenxo

Sanxenxo recibe a más de 90 personas dentro del programa de termalismo de la Diputación
C. Hierro
El ideal gallego

El PSOE de Rianxo llevará a Pleno iniciativas sobre cuestiones vecinales, materia urbanística y deporte municipal
Redacción