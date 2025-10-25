A Illa vivirá el Samaín con desfile, chocolatada, cine, espectáculos familiares y magosto

Un desfile anterior Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa presentó su programación cultural para celebrar el Samaín. Las celebraciones darán comienzo el propio día de la efeméride, el próximo viernes 31, con un día lleno de propuestas. Por la tarde, a las cinco, la Praza do Concello acogerá el tradicional desfile de Samaín, un evento en el que los niños podrán disfrazarse y que concluirá con chocolatada. En caso de lluvia la actividad se mantendrá, aunque se trasladará al primer piso del Auditorio, que acogerá también, a las ocho, una “intregante” proyección sorpresa de cine por parte del Cineclube Entrecortiñas.

La programación se extenderá también al mes de noviembre. Así, el sábado 8, a las 20 horas, el Auditorio acogerá el espectáculo ‘Jastac Japi Jolidais de Leti da Taberna’, “unha actuación que promete entretemento e diversión para o público familiar”, según explican desde la Concejalía de Cultura.

Las actividades se cerrarán el domingo 9, cuando la Asociación Cultural e Deportiva Dorna (ACD Dorna) organizará un magosto popular, en la Praza do Concello, con reparto de castañas y ambientación musical.

El edil de Cultura, Manu Otero, destacó el carácter familiar de un programa “variado e atractivo que recupera o espírito máis tradicional do Samaín, ofrecendo actividades gratuítas para todas as idades. Queremos que A Illa vibre con estas celebracións, que son unha oportunidade perfecta para o encontro veciñal e o disfrute da nosa cultura. Invitamos a todos a sumarse a estas propostas e a encher as nosas rúas de vida e ilusión”, señaló.