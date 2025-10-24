Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Lectura pública de Valle-Inclán en el centenario de 'Los Cuernos de Don Friolera'

Redacción
24/10/2025 20:25
El cronista oficial de Vilanova, Benito Leiro, durante su paso por el atril
El cronista oficial de Vilanova, Benito Leiro, durante su paso por el atril
| Gonzalo Salgado

La Semana da Cultura con motivo del aniversario del nacimiento de Valle-Inclán tuvo hoy uno de sus actos tradicionales: la lectura pública de textos del autor, a cargo de autoridades, escolares y vecinos.

El texto elegido este año fue ‘Los Cuernos de Don Friolera’ del que, en este 2025, se cumple justamente el centenario de su primera publicación. La lectura se hizo en la iglesia de A Pastoriza, donde se bautizó al propio Valle-Inclán.

La programación cultural seguirá este sábado en la misma iglesia, que acogerá, a las 18 horas, un show sobre el Samaín. El domingo, la actividad se irá al auditorio, donde Teo Cardalda y María Monsonís ofrecerán un concierto a las 19 horas.

La presentación fue hoyo en O Cuadrante con Gonzalo Durán y Javier Tourís

La Semana da Cultura tendrá un acto especial por los 25 años de Amigos de Valle-Inclán

Más información

Te puede interesar

Fachada del colegio Valle Inclán en O Grove

La comunidad educativa del CEIP Valle Inclán desconoce cuando se incorporará el conserje
C. Hierro
Gato Cambados

Hallan un gato abandonado en un contenedor con tres facturas en las patas traseras
A. Louro
La portavoz nacional del BNG junto a la alcaldesa de Pontecesures y otros responsables locales del Baixo Ulla

El BNG proyecta un plan para invertir 10 millones de euros en la protección del Río Ulla
Fátima Pérez
La concelleira Paz Lago durante la presentación del programa

Sanxenxo presenta la segunda edición del programa “Coidándote para Coidar” en la Casa de Adina
C. Hierro