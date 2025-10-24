Lectura pública de Valle-Inclán en el centenario de 'Los Cuernos de Don Friolera'

El cronista oficial de Vilanova, Benito Leiro, durante su paso por el atril | Gonzalo Salgado

La Semana da Cultura con motivo del aniversario del nacimiento de Valle-Inclán tuvo hoy uno de sus actos tradicionales: la lectura pública de textos del autor, a cargo de autoridades, escolares y vecinos.

El texto elegido este año fue ‘Los Cuernos de Don Friolera’ del que, en este 2025, se cumple justamente el centenario de su primera publicación. La lectura se hizo en la iglesia de A Pastoriza, donde se bautizó al propio Valle-Inclán.

La programación cultural seguirá este sábado en la misma iglesia, que acogerá, a las 18 horas, un show sobre el Samaín. El domingo, la actividad se irá al auditorio, donde Teo Cardalda y María Monsonís ofrecerán un concierto a las 19 horas.