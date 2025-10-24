Juzgan a dos vilanoveses por la incautación de 50 kilos de cocaína

La Audiencia Provincial acogerá la vista oral este próximo lunes | G. Salgado

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra señaló para este próximo lunes, día 27, la celebración de juicio oral contra dos vilanoveses, acusados de la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La Fiscalía sostiene que se habrían estado dedicando a la recogida y reparto de droga en Portugal y distintos puntos de España y la Guardia Civil intervino en el registro a un vehículo unos cincuenta kilos de cocaína que, en el mercado ilícito, habría alcanzado alrededor de 1,7 millones de euros.

El Ministerio Público pide para uno de los acusados siete años y seis meses de prisión y, para el otro, ocho años y nueve meses de cárcel. Además, solicita para ambos una multa de 4,5 millones de euros.

Vehículo caleteado

La Fiscalía señala que, fruto de la investigación de Vigilancia Aduanera con sede en Vigo, se tuvo conocimiento que, “cando menos entre xuño de 2023 e xuño de 2024”, ambos acusados “conxuntamente e de mutuo acordo e empregando distintos vehículos que renovaban periodicamente, realizaron de xeito regular transportes por estrada de distintas partidas de sustancia estupefaciente, en concreto cocaína, entre os lugares dos seus domicilios e distintos lugares do territorio nacional e de Portugal coa finalidade de distribuíla a terceiras persoas”.

El modus operandi, añade, era siempre similar: uno de ellos conducía un automóvil que portaba la droga y el otro “precedíalle con outro vehículo para darlle seguridade e detectar unha posible presenza policial”, a modo de coche lanzadera.

Los hechos que llegan a juicio se remontan la 3 de junio de 2024. Sobre las 6:45 horas, ambos vilanoveses conducían uno un turismo y otro una furgoneta hasta un determinado lugar de Portugal, “onde recolleron unha partida de cocaína que pretendían transportar ata os seus domicilios para destinala a súa ilícita distribución”.

Hacia las 9:30 entraron a España y, pasadas las 10, los agentes dejaron pasar el vehículo lanzadera y dieron el alto al segundo. Examinada la furgoneta, “os axentes acharon un compartimento oculto” con “50 paquetes de aproximadamente un quilogramo cada un que resultaron conter un total de 50,533 quilogramos de cocaína, cunha pureza do 85,59 % e cun valor no mercado de 1.789.355,25 euros”, señala la Fiscalía.