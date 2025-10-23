Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

PSOE y BNG alegan los Presupuestos de la Xunta para incluir inversiones en el CEIP, Cantiño y viales

Las formaciones del bipartito presentarán propuestas para reclamar históricas obras pendientes

Beni Yáñez
23/10/2025 21:56
El teniente de alcalde y el regidor, en una imagen de archivo
El teniente de alcalde y el regidor, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado

Las dos formaciones que conforman el gobierno bipartito de A Illa, PSOE y BNG, anunciaron hoy que reclamarán a la Xunta la modificación de los Presupuestos autonómicos, solicitando la incorporación de inversiones para atender reclamaciones históricas de obra en la localidad insular.

Socialistas y nacionalistas coinciden, por ejemplo, en la necesidad de obrar a fondo en el colegio Torre, en la reforma integral del entorno marítimo de O Cantiño y en algunas otras actuaciones, como en los viales de acceso, por ejemplo.

Los socialistas

El alcalde, Luis Arosa, anunció que presentará enmiendas a los Orzamentos 2026 a través de su grupo parlamentario socialista. Para el PSOE hay obras urgentes como el asfaltado de la PO-299, principal vía de acceso a O Xufre, y la reforma del CEIP Torre-Illa, “que inclúe un novo tellado libre de amianto, novo illamento exterior e novos aseos, así como a mellora da accesibilidade ao pavillón de quinto, garantindo un centro educativo moderno, eficiente e adaptado ás necesidades do alumnado”.

También insistirán en el viejo proyecto del aparcamiento subterráneo en O Cantiño, “unha infraestrutura esencial para gañar espazos para os peóns en superficie e soterrar os vehículos, mellorando a mobilidade e a ordenación urbana”. La promoción de vivienda pública será otra petición, debido al especial problema que se vive en A Illa.

Arosa valora que “estas actuacións responden a necesidades reais e urxentes da Illa de Arousa, que levan demasiado tempo sen obter resposta por parte da Xunta”. Añadió que “non pedimos máis ca ninguén, pero tampouco menos: A Illa de Arousa merece o mesmo trato e investimento que calquera outro concello de Galicia”. “É hora de que a Xunta mire cara A Illa de Arousa e cumpra coas súas responsabilidades”, remarcó.

Desde el BNG

Las demandas que volverá a plantear el Bloque pasan por una “nova fachada marítima de O Cantiño”, con la “recuperación integral dun paseo actualmente deteriorado, que sofre inundacións periódicas, cun enorme potencial comercial e turístico”.

Igualmente, reclaman la mariña tradicional, museo marítimo flotante y mejoras para el Edificio de Usos Naúticos; así como el “arranxo extructural e accesibilidade no CEIP Torre”. Finalmente, plantean también la mejora de las carreteras PO-307 y PO-299, así como acciones para dar “solución ao semáforo de A Pantrigueira”, que en A Illa se ve como una de las causas de los grandes atascos del verano.

El teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, recuerda que “non é a primeira vez que trasladamos estas necesidades aos orzamentos da Xunta, e por desgraza tampouco é a primeira vez que a resposta é o silencio”. Así, añade, “ano tras ano, a Arousa queda fóra das prioridades do goberno galego, malia tratarse de proxectos realistas, xustificados, moitos deles prometidos e anunciados pola propia Xunta cando veñen pedir o voto cada catro anos”.

En la misma idea de falta de inversiones autonómicas en esta localidad, concluye que “non se pode falar de equilibrio territorial se se seguen ignorando as demandas dun concello enteiro durante anos”.

Te puede interesar

El cronista oficial, junto al alcalde y el editor, en el acto de hoy

Benito Leiro y el “mestre do Pósito” abren la Semana da Cultura en Vilanova
Redacción
Las autoridades introdujeron la cápsula del tiempo en un cubo de hormigón en el acto de colocación de la primera piedra

Stolt Sea Farm pone la primera piedra de su futura fábrica en Rianxo con las máquinas ya trabajando sobre el terreno
Chechu López
Un momento de la firma entre Luis López y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín

La Diputación aporta 900.000 euros para la reforma del edificio Multiusos de Portonovo
C. Hierro
Un momento de la jornada

Ambar y el Pósito insular clausuran con éxito el proyecto ‘Ría de Arousa Accesible’
Redacción