PSOE y BNG alegan los Presupuestos de la Xunta para incluir inversiones en el CEIP, Cantiño y viales
Las formaciones del bipartito presentarán propuestas para reclamar históricas obras pendientes
Las dos formaciones que conforman el gobierno bipartito de A Illa, PSOE y BNG, anunciaron hoy que reclamarán a la Xunta la modificación de los Presupuestos autonómicos, solicitando la incorporación de inversiones para atender reclamaciones históricas de obra en la localidad insular.
Socialistas y nacionalistas coinciden, por ejemplo, en la necesidad de obrar a fondo en el colegio Torre, en la reforma integral del entorno marítimo de O Cantiño y en algunas otras actuaciones, como en los viales de acceso, por ejemplo.
Los socialistas
El alcalde, Luis Arosa, anunció que presentará enmiendas a los Orzamentos 2026 a través de su grupo parlamentario socialista. Para el PSOE hay obras urgentes como el asfaltado de la PO-299, principal vía de acceso a O Xufre, y la reforma del CEIP Torre-Illa, “que inclúe un novo tellado libre de amianto, novo illamento exterior e novos aseos, así como a mellora da accesibilidade ao pavillón de quinto, garantindo un centro educativo moderno, eficiente e adaptado ás necesidades do alumnado”.
También insistirán en el viejo proyecto del aparcamiento subterráneo en O Cantiño, “unha infraestrutura esencial para gañar espazos para os peóns en superficie e soterrar os vehículos, mellorando a mobilidade e a ordenación urbana”. La promoción de vivienda pública será otra petición, debido al especial problema que se vive en A Illa.
Arosa valora que “estas actuacións responden a necesidades reais e urxentes da Illa de Arousa, que levan demasiado tempo sen obter resposta por parte da Xunta”. Añadió que “non pedimos máis ca ninguén, pero tampouco menos: A Illa de Arousa merece o mesmo trato e investimento que calquera outro concello de Galicia”. “É hora de que a Xunta mire cara A Illa de Arousa e cumpra coas súas responsabilidades”, remarcó.
Desde el BNG
Las demandas que volverá a plantear el Bloque pasan por una “nova fachada marítima de O Cantiño”, con la “recuperación integral dun paseo actualmente deteriorado, que sofre inundacións periódicas, cun enorme potencial comercial e turístico”.
Igualmente, reclaman la mariña tradicional, museo marítimo flotante y mejoras para el Edificio de Usos Naúticos; así como el “arranxo extructural e accesibilidade no CEIP Torre”. Finalmente, plantean también la mejora de las carreteras PO-307 y PO-299, así como acciones para dar “solución ao semáforo de A Pantrigueira”, que en A Illa se ve como una de las causas de los grandes atascos del verano.
El teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, recuerda que “non é a primeira vez que trasladamos estas necesidades aos orzamentos da Xunta, e por desgraza tampouco é a primeira vez que a resposta é o silencio”. Así, añade, “ano tras ano, a Arousa queda fóra das prioridades do goberno galego, malia tratarse de proxectos realistas, xustificados, moitos deles prometidos e anunciados pola propia Xunta cando veñen pedir o voto cada catro anos”.
En la misma idea de falta de inversiones autonómicas en esta localidad, concluye que “non se pode falar de equilibrio territorial se se seguen ignorando as demandas dun concello enteiro durante anos”.