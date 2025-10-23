Paco & Lola recibe de forma oficial el Premio al Mejor Vino Blanco nacional

Carlos Carrión, presidente de Paco & Lola, con el reconocimiento Cedida

La bodega Paco & Lola de Cooperativa Vitivinícola Arousana recibió el pasado miércoles, en el Teatro Real de Madrid, el premio Alimentos de España a los mejores vinos 2025, en la categoría de mejor blanco, por el Paco & Lola Prime 2021. Un reconocimiento anual concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España el pasado mes de agosto.

Este galardón premia así la excelencia del sector vitivinícola nacional y promueve los vinos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) reconocidas por la Unión Europea.

“Un reconocimiento que sabe a esfuerzo, trabajo en equipo y pasión por nuestra tierra. Se lo dedicamos a todas las personas que hacéis posible que nuestros vinos sigan conquistando paladares dentro y fuera de Galicia”, señalaron desde la cooperativa, que subrayaron el hito que supone para la bodega este premio.

Prestigio internacional

Este mismo vino acaba de ser también recientemente seleccionado como finalista para el prestigioso Trofeo Internacional de Productores de Vino del IWSC 2025 en la categoría de Vino Blanco, que reconoce a los mejores productores de vino blanco a nivel internacional.