O Salnés convoca cien plazas para su nuevo plan de empleo, con formación en robótica, manejo de drones con IA o impresión 3D

Curso de manejo de drones, en una edición anterior Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés pone en marcha la XIV edición del Programa Integrado de Emprego 2025/26, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas en situación de desempleo, mejorando su cualificación profesional a través de acciones formativas, prácticas en empresas y acceso a ofertas de empleo de compañías colaboradoras de toda la comarca.

En total, son un centenar de plazas y el proceso de selección ya está abierto para participar en el programa, que incluye una amplia oferta formativa. El plan está dirigido a personas en situación de desempleo inscritas en el Servicio Público de Emprego de Galicia, y proporciona un acompañamiento integral, que incluye orientación laboral, formación práctica y apoyo en la inserción en el mercado.

Desde la entidad supramunicipal recalcan que las ediciones anteriores han alcanzado una alta tasa de inserción laboral, consolidando este proyecto como un referente en la comarca de O Salnés. Las personas interesadas pueden llamar al 675 819 297 o al 652 332 033, en horario de 8 a 15:30 horas para recibir información y formalizar su inscripción.

Ramas formativas

En cuanto a la extensa oferta formativa de este Programa Integrado de Emprego, dispone de más de una veintena de especialidades: pilotaje de drones con Inteligencia Artificial (IA), gestión de almacén, soldadura, cajero-reponedor, soldadura, carnicería, carpintería de ribeira, ciberseguridad, inglés para logística, informática, emprendemento, creación de blogs, big data, ecoturismo, teleasistencia, agricultura de precisión, robótica colaborativa, manipulación de alimentos, agricultura biointensiva, impresión 3D, realidad virtual y machine learning.

Cabe subrayar que durante la edición anterior de este plan —que se clausuró con un notable 85% de inserción laboral— se desarrollaron 28 acciones formativas desarrolladas, las prácticas realizadas por más de 40 alumnos en empresas, se gestionaron más de 1.400 ofertas y se establecieron contactos con 760 empresas.

Desde la Mancomunidade siguen apostando así por las nuevas tecnologías, con cursos como manejo de drones con Inteligencia Artificial, impresión 3D, ciberseguridad o realidad virtual, ante la apertura de nuevas posibilidades de empleo en la comarca.

No obstante, también se incluye formación en disciplinas más artesanales como la carnicería, la agricultura biointensiva o carpintería de ribeira, además de otras labores como la soldadura, uno de los oficios con mayor inserción laboral en la comarca, que es el objetivo que se persigue desde este plan de empleo.

El programa, destacan desde la Mancomunidade do Salnés, está financiado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con un montante de 220.000 euros.