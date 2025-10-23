Mar entrega a la Cofradía de A Illa más de 460.000 unidades de babosa procedentes del criadero del Igafa

La directora xeral y el patrón mayor, hoy, en la lonja insular | Mónica Ferreirós

La Xunta hizo entrega hoy de 464.845 unidades de almeja babosa a la Cofradía de A Illa. Se trata de ejemplares procedentes del minicriadereo del Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) que la Consellería do Mar tiene también en la localidad insular.

El acto de entrega tuvo lugar este jueves en la lonja insular, con presencia de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y del patrón mayor, Juan José Rial Millán.

Las autoridades indicaron que la mayor parte de esta cría del almeja será trasladada a la batea de preengorde de la Cofradía, hasta que alcancen la talla óptima para su siembra en los bancos productivos.

Eso sí, otras 57.550 unidades de almeja babosa de este lote se sembraron ya hoy en la zona de O Bohído, área productiva en la que se estuvieron realizando trabajos previos de remoción del sustrato, a lo largo de todo este año, en una superficie de unos 1,2 kilómetros cuadrados.

Estudio del sedimento

La directora xeral destacó que estas actuaciones están avaladas por un proyecto previo de estudio del estado de los sedimentos y de las poblaciones de la fauna de los fondos marinos de la zona.

“Unha análise desde unha perspectiva sistémica e que tamén ten en conta os compoñentes da infraestrutura azul respecto á preservación e protección da biodiversidade, aplicación da restauración ecolóxica e mantemento dos servizos ecosistémicos”, añaden.

También recuerdan que estas acciones de regeneración dan continuidad a las realizadas anteriormente con la colaboración del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA) de Ribadeo, que hizo posible la siembra este año de otras 145.700 unidades de almeja babosa y 44.800 de almeja japónica en esta misma zona.

“Unhas medidas que foron complementadas con outras de carácter técnico como a suspensión da actividade extractiva, en consenso co propio sector, de outubro a marzo nos bancos de libre marisqueo do Bohído, Cabío e Lombos do Ulla coa finalidade de avanzar na súa recuperación”, subrayan desde el departamento autonómico.

Veda y paro biológico

Suárez recordó, igualmente, que este último trimestre del año será de veda y el primero del 2026, de parada biológica, por lo que los profesionales del marisqueo afectados recibirán ayudas o compensaciones económicas.

También reiteró el “compromiso” de la Xunta de Galicia con el sector marisquero, “poñendo en marcha iniciativas e liñas de axudas coa finalidade de afondar na súa sostenibilidade e competitividade”.

Para la Cofradía insular

En el caso de la Cofraría de A Illa de Arousa, desde la Xunta de Galicia recordaron que desde el año 2021 se llevan tramitado “axudas de máis de 154.000 euros para proxectos de rexeneración” y también se concretó la “entrega de 4,2 millóns de unidades de ameixa babosa”, así como “4,5 millóns de ameixa xaponesa, entre outros apoios”, destacan.

El marisqueo vive un momento crítico y su caída complica además los ingresos para sostener muchos pósitos.