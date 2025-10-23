Ambar y el Pósito insular clausuran con éxito el proyecto ‘Ría de Arousa Accesible’

Un momento de la jornada | cedida

La Asociación Ambar de Personas con Diversidad Funcional y la Cofradía de A Illa de Arousa celebraron el cierre del proyecto ‘Ría de Arousa Accesible’ en el Pazo de Goiáns en Boiro, después de meses de trabajo conjunto en un proyecto clave para eliminar las barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas de la Ría de Arousa, promoviendo la inclusión social.

La jornada de clausura se convirtió en un espacio de conocimiento, donde Sheila Santos, responsable del proyecto de Ría de Arousa Accesible y una arquitecta técnica, resolvieron las dudas de los asistentes sobre la aplicación práctica de la normativa de accesibilidad y las soluciones innovadoras para crear espacios más justos e inclusivos.

Milagros Rey, presidenta de Ambar y Juan José Rial, patrón mayor de A Illa, hicieron la apertura del acto agradeciendo a todas las personas participantes por la asistencia y también la colaboración de los ayuntamientos que apoyaron desde el comienzo esta iniciativa.

El proyecto no solo consiguió sensibilizar, sino que dotó a las entidades, negocios y profesionales participantes de una hoja de ruta clara –la Guía Arousa Accesible– para comenzar la transformación en sus respectivos ámbitos, indicaron.