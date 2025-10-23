Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Ambar y el Pósito insular clausuran con éxito el proyecto ‘Ría de Arousa Accesible’

Redacción
23/10/2025 19:41
Un momento de la jornada
Un momento de la jornada
| cedida

La Asociación Ambar de Personas con Diversidad Funcional y la Cofradía de A Illa de Arousa celebraron el cierre del proyecto ‘Ría de Arousa Accesible’ en el Pazo de Goiáns en Boiro, después de meses de trabajo conjunto en un proyecto clave para eliminar las barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas de la Ría de Arousa, promoviendo la inclusión social.

La jornada de clausura se convirtió en un espacio de conocimiento, donde Sheila Santos, responsable del proyecto de Ría de Arousa Accesible y una arquitecta técnica, resolvieron las dudas de los asistentes sobre la aplicación práctica de la normativa de accesibilidad y las soluciones innovadoras para crear espacios más justos e inclusivos.

Milagros Rey, presidenta de Ambar y Juan José Rial, patrón mayor de A Illa, hicieron la apertura del acto agradeciendo a todas las personas participantes por la asistencia y también la colaboración de los ayuntamientos que apoyaron desde el comienzo esta iniciativa.

El proyecto no solo consiguió sensibilizar, sino que dotó a las entidades, negocios y profesionales participantes de una hoja de ruta clara –la Guía Arousa Accesible– para comenzar la transformación en  sus respectivos ámbitos, indicaron.

Te puede interesar

Un momento de la firma entre Luis López y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín

La Diputación aporta 900.000 euros para la reforma del edificio Multiusos de Portonovo
C. Hierro
El ideal gallego

El Curtas arranca con la inauguración de “Monstrorama”, un estreno mundial y premios
Fátima Frieiro
Los conservadores apuntaron que las cuentas responden a las demandas ciudadanas

El PP aplaude el presupuesto de la Xunta para Arousa y el Bloque lo tilda de “continuísta”
Fátima Frieiro
Curso de manejo de drones, en una edición anterior

O Salnés convoca cien plazas para su nuevo plan de empleo, con formación en robótica, manejo de drones con IA o impresión 3D
A. Louro