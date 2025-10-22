Vilanova licita el contrato para la instalación del alumbrado de Navidad por 77.600 euros

Uno de los elementos lumínicos en la localidad, el año pasado | M. Ferreirós

El Concello de Vilanova ha sacado a licitación el contrato de suministro, en régimen de alquiler, del alumbrado de Navidad. Lo hace con un valor estimado, sin IVA, de 77.600 euros, y con una duración prevista de siete semanas: desde el mes de diciembre de 2025 hasta enero del 2026.

En el pliego figura que el plazo máximo para la instalación y montaje de todos los elementos lumínicos deberá ser de quince días naturales, desde la formalización del contrato.

Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta varias variables, optando por la “mellor relación calidade-prezo”. Se prevén arcos, letreros, motivos para farolas, fachadas y elementos como el árbol, una pirámide y semicírculo.