Meaño y Ribadumia logran podio en el Certame de Bandas

Un momento de las actuaciones compartidas por el Ayuntamiento meañés | Concello

La comarca de O Salnés tuvo presencia en dos podios en el reciente Certame Galego de Bandas de Música, que acaba de celebrar su XVIII edición.

Por una parte, en la Sección Infantil quedó primera la Banda Infantil de la Unión Musical de Meaño (BUMM). En la Juvenil, fueron segundos los jóvenes de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia.

Por todo ello, desde ambos ayuntamientos quisieron esta semana tener palabras de reconocimiento para ambas formaciones.

El alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, indicó “estamos tremendamente orgullosos” y quiso agradecer el trabajo al maestro Diego Javier Lorente, a la Escuela de Música, a los socios y a los propios jóvenes intérpretes, entre otros.

Por su parte, desde el gobierno local de Ribadumia valoraron el segundo puesto de los juveniles como “unha auténtica mostra de compromiso e talento da nosa mocidade”.

Reconocieron además el trabajo de los directivos de la Agrupación y de la dirección de José Ramiro Pérez González.