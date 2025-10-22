Meaño renueva con ayuda de la Xunta el firme del polígono industrial de A Pedreira

El delegado territorial y el alcalde visitaron hoy la zona | Gonzalo Salgado

Meaño renovó el firme de parte del polígono industrial de A Pedreira, a través de una ayuda concedida por la Xunta de Galicia. Con tal motivo, el parque empresarial recibió hoy la visita del delegado territorial del gobierno gallego en Pontevedra, Agustín Reguera, que recorrió parte del tramo asfaltado junto a otras autoridades, como el alcalde, Carlos Viéitez.

Este Ayuntamiento saliniense recibió una aportación de 90.000 euros, a través de un plan destino a la mejora de las infraestructuras de polígonos industriales en Galicia.

En el caso de la subvención para Meaño, permitió “renovar el firme de una extensa área en el interior del polígono”, expresaron desde la administración autonómica.

"Actuación necesaria"

Según valoró Agustín Reguera, la realizada en el municipio meañés es una “actuación necesaria y que beneficia directamente a las empresas que están aquí asentadas y que invierten en Galicia, por lo que merecen contar con unas infraestructuras a la altura que les permitan desarrollar su actividad con toda la comodidad y seguridad posibles”.

Este programa de ayudas de la Xunta beneficia a un total de nueve polígonos industriales en la provincia de Pontevedra, por valor de más de 660.000 euros. En O Salnés también permitió ejecutar mejoras en polígonos de Vilanova y Sanxenxo.