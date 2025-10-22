La DO Rías Baixas celebra una vendimia histórica que alcanzó los 47.512.786 kilos

Trabajos de cosecha para la Bodega Martín Códax, durante el inicio de la campaña, en el mes de agosto Mónica Ferreirós

La Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas da por cerrada la vendimia 2025 e hizo balance oficial, con un total de 47.512.786 kilos recogidos, un 12,74% más que la anterior, siendo una cifra histórica. Así, tras un ciclo vitícola idóneo, la vendimia ha sido abundante y ha estado caracterizada por la alta calidad de la uva recogida totalmente a mano por los 4.960 viticultores inscritos y las 161 bodegas participantes. Una cantidad que permitirá obtener aproximadamente, según explicó el Consello Rregulador, 32.800.000 litros de vino para atender las ventas de los mercados nacional e internacional.

Una cuantía récord que, sin embargo no consiguió alcanzar los 50,5 millones de kilos de uva, que cifraba el Informe de Estimación de la Cosecha 2025. El rendimiento medio fue de 9.881 kilos por hectárea, un valor algo superior a la media de los últimos diez años, que fue de 9.072. Teniendo en cuenta la calidad de la uva recogida y las primeras valoraciones de los enólogos, las expectativas de Rías Baixas para los vinos de la añada 2025 son muy halagüeñas, tanto en calidad como en cantidad.

“El buen estado sanitario y de maduración de la uva, así como su gran calidad”, señala el director técnico, Agustín Lago, que describe la vendimia como “tranquila, salvo algunos trastornos que se vivieron por las lluvias unos pocos días de septiembre”.

O Salnés, líder en producción

O Salnés ha vuelto a ser la subzona con mayor producción, un 65% del total, seguida por el Condado do tea, con un 18,36%, y O Rosal, con el 8,77%, con una superficie productiva total de 4.808 hectáreas. En cuanto al desglose por variedades, las uvas blancas representan el 99,50% de lo recogido, abanderadas por la Albariño, que llegó a los 46.086.340 kilos (el 96,99% del total), seguida por la Caiño Blanco (0,90%), la Loureira Blanca (0,64%) y la Godello, que este año supera a la Treixadura, siendo la campaña 2025 la primera vendimia de la variedad Ratiño, con 901 kilos. Las variedades tintas suponen el 0,50% del total, con la variedad Sousón como principal, seguida por la Caiño Tinto y Espadeiro.

Ciclo vegetativo

En este sentido, desde la Denominación de Orixe apuntan que en el resto de España se vivió una vendimia reducida por el ataque del mildiu en muchas regiones vinícolas, algo que no llegó a suceder en Rías Baixas. El ciclo vegetativo de la cosecha de 2025 tuvo un invierno y primavera muy cálidos y húmedos; con un mes de junio extremadamente cálido, el más cálido desde que existen registros, y muy seco.

Esta situación propició una tasa de brotación del 90,1%, algo inferior al año pasado, mientras que el índice de fertilidad fue superior, con 2,3 racimos yema/ brotados. Las mermas de producción no fueron significativas, siendo el valor medio del 5,5% y repartidas en corrimiento de flor, plagas o enfermedades y por heladas, granizo y viento.

No obstante, cabe recordar que la campaña de este año se adelantó cuantitativamente, por la rápida maduración de la uva y por la presencia de lluvias a principios de septiembre.