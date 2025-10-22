Caleiro, A Pantrigueira y Currás sufrirán cortes de agua este jueves por las obras del Perte

Varios núcleos poblacionales de Vilanova de Arousa sufrirán este jueves interrupciones en el suministro de agua, debido a la ejecución de obras de mejora en la red de abastecimiento.

Así lo divulga el Concello, desde donde señalan que la empresa concesionaria de este servicio, Espina & Delfín, prevé la instalación de un caudalímetro sectorial, en el marco del proyecto Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica ) del agua.

La actuación prevista afectará a las zonas de Caleiro, A Patringueira y Currás, a lo largo de una franja horaria comprendida entre las 16 y las 22 horas de este jueves día 23.

La interrupción será durante la menor duración posible, ya que el compromiso de la empresa es poder “restablecer o servizo coa maior celeridade”, apuntan desde el Ayuntamiento. La empresa coloca carteles también en las zonas afectadas y remite comunicaciones a los abonados industriales.

La obra forma parte de la digitalización del ciclo del agua, que “permitirá optimizar o control e a eficiencia da rede municipal”, concluyen.