Vilanova instalará una planta fotovoltaica en la nave municipal

Tourís entregó hoy el informe energético provincial al alcalde, en un acto en el Consistorio | cedida

La Diputación de Pontevedra financiará la instalación de una planta fotovoltaica en la nave municipal del Concello de Vilanova de Arousa. La producción de energía de este futuro complejo permitirá alimentar tanto usos eléctricos municipales como destinar un 10% de la producción a personas vulnerables residentes del entorno. Así, se podrán beneficiar aquellos vecinos que vivan en un área de dos kilómetros de esta nave y que sean beneficiarias del Bono Social Eléctrico.

La instalación será financiada con recursos canalizados a través del programa provincial +Renovables.

Estudio energético

El teniente de alcalde y diputado provincial, Javier Tourís, hizo entrega hoy al regidor, Gonzalo Durán, del estudio energético desarrollado por la Oficina de Transformación Comunitaria +Renovables.

En este documento se analiza el potencial energético del municipio, en lo que respecta a la posible implantación de nuevas energías limpias.

De este estudio, desarrollado por la Diputación de Pontevedra, “extráense conclusións que marcan o punto de partida do Concello de Vilanova cara a unha xestión enerxética máis sostible”, valoran desde la institución provincial.

Combustibles fósiles

De esta forma, “o traballo subliña que a localidade depende moito dos combustibles fósiles”. Por ello, una de las recomendaciones recogidas en este informe es la necesidad de “facer unha transición paulatina cara outras fontes enerxéticas máis sostibles”.

Igualmente, se destaca “a boa situación na que se atopa todo o termo municipal en relación ao potencial fotovoltaico e o potencial da enerxía xeotérmica e da eólica, que en Vilanova atópase en rangos moi favorables”, valoran. Eso sí, “pola contra, o potencial doutras fontes como o é biogás non é tan intenso como nos concellos do interior da provincia”.

La futura planta fotovoltaica en la nave municipal contará también con la instalación de una batería de almacenamiento, que permitirá acumular la energía generada para la demanda del propio Ayuntamiento y la reserva del 10% para usuarios del Bono Social Eléctrico.