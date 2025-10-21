Mi cuenta

Ribadumia

Ribadumia cerró la temporada turística con un 21% más de visitantes que en la de 2024

Redacción
21/10/2025 17:00
La oficina de información turística, en una imagen de archivo
cedida

El Concello de Ribadumia comunicó hoy los datos definitivos de esta temporada turística, destacando un aumento del 20,7% en el número de visitantes con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, de junio a mediados de octubre, el punto de información turística registró un total de 5.672 visitantes, frente a los 4.699 del 2024.

La temporada se caracterizó por la fuerte presencia internacional, especialmente de Estados Unidos, Portugal e Italia, además de otros países de procedencia como Alemania, Francia, China y Polonia. El turismo estatal también tuvo una importante representación, con Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha a la cabeza, valoran desde el Concello.

En el conjunto del año, el perfil de peregrino se consolidó cómo el más habitual —representando cerca del 85% de las visitas totales—, en gran parte vinculado a la Variante Espiritual del Camino Portugués y Ruta del Padre Sarmiento, uno de los principales reclamos del municipio junto con la Ruta de la Piedra y del agua, el Monte de O Castro y los molinos de Barrantes y de Batán.

"Ribadumia pecha a tempada 2025 cun crecemento sostido, reafirmándose como un destino con recursos turísticos de primeiro nivel", concluyen.

