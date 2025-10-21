Ribadumia cerró la temporada turística con un 21% más de visitantes que en la de 2024

La oficina de información turística, en una imagen de archivo cedida

El Concello de Ribadumia comunicó hoy los datos definitivos de esta temporada turística, destacando un aumento del 20,7% en el número de visitantes con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, de junio a mediados de octubre, el punto de información turística registró un total de 5.672 visitantes, frente a los 4.699 del 2024.

La temporada se caracterizó por la fuerte presencia internacional, especialmente de Estados Unidos, Portugal e Italia, además de otros países de procedencia como Alemania, Francia, China y Polonia. El turismo estatal también tuvo una importante representación, con Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha a la cabeza, valoran desde el Concello.

En el conjunto del año, el perfil de peregrino se consolidó cómo el más habitual —representando cerca del 85% de las visitas totales—, en gran parte vinculado a la Variante Espiritual del Camino Portugués y Ruta del Padre Sarmiento, uno de los principales reclamos del municipio junto con la Ruta de la Piedra y del agua, el Monte de O Castro y los molinos de Barrantes y de Batán.

“Ribadumia pecha a tempada 2025 cun crecemento sostido, reafirmándose como un destino con recursos turísticos de primeiro nivel”, concluyen. co actual del modelo FP o de un curso en línea de RAS (sistema de recirculación de acuicultura) para docentes.