Una veintena de detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Vilagarcía y Vilanova

Un operativo conjunto de la Guardia Civil y Policía Nacional detuvo a una veinte a de personas y realizó una decena de registros desde la madrugada y durante primeras horas de la mañana. O Salnés fue uno de los puntos de actuación. En Vilanova, se desplegaron por zonas como O Terrón, la Praza do Castro o Curros Enríquez.

También en Vilagarcía se han practicado registros, así como en el entorno del puente de A Illa. Por el momento, no han trascendido más datos.

Son las unidades Udyco (de la Policía Nacional), con agentes de Pontevedra y Vigo, y Edoa (Guardia Civil) las que están llevando esta operación conjunta, que lleva por nombre 'Doner'. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, destacó la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "golpeando duro a las redes de narcotráfico y delincuencia organizada y contribuyendo, con su valioso trabajo, a que esta provincia mantenga sus altísimos estándares de seguridad".

Por el momento, ya se intervinieron sustancias estupefacientes, dinero y algún arma.