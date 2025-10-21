Meis firma un convenio con los comuneros para crear un mirador en el monte de San Martiño

El acto de firma, en la Casa Consistorial | Concello

El Concello de Meis y la Comunidad de Montes Vecinales en Mancomún de Arosa, Bandeira y Talide firmaron esta semana un convenio que permitirá la creación de un mirador en el monte de San Martiño.

La alcaldesa, la socialista Marta Giráldez, rubricó el acuerdo con el representante de la entidad comunal en un acto en el salón de Plenos del Consistorio.

En virtud de este convenio, se cederán al Ayuntamientos los terrenos necesarios para instalar este mirador, “con vistas ao val do Salnés así como a Ría de Arousa”.

La regidora valoró que “estou convencida que unha vez rematado, dentro de moi pouco tempo, dará que falar, pasando a ser un referente a visitar no Concello de Meis”.

El futuro mirador se ejecutará exclusivamente con fondos europeos, “acadados na etapa na que eu era presidenta da Mancomunidade do Salnés”, concluyó la alcaldesa.