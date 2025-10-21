Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Meis firma un convenio con los comuneros para crear un mirador en el monte de San Martiño

Beni Yáñez
21/10/2025 22:15
El acto de firma, en la Casa Consistorial
El acto de firma, en la Casa Consistorial
| Concello

El Concello de Meis y la Comunidad de Montes Vecinales en Mancomún de Arosa, Bandeira y Talide firmaron esta semana un convenio que permitirá la creación de un mirador en el monte de San Martiño.

La alcaldesa, la socialista Marta Giráldez, rubricó el acuerdo con el representante de la entidad comunal en un acto en el salón de Plenos del Consistorio.

En virtud de este convenio, se cederán al Ayuntamientos los terrenos necesarios para instalar este mirador, “con vistas ao val do Salnés así como a Ría de Arousa”.

La regidora valoró que “estou convencida que unha vez rematado, dentro de moi pouco tempo, dará que falar, pasando a ser un referente a visitar no Concello de Meis”.

El futuro mirador se ejecutará exclusivamente con fondos europeos, “acadados na etapa na que eu era presidenta da Mancomunidade do Salnés”, concluyó la alcaldesa.

Te puede interesar

Un coche de la marca Peugeot fue uno de los tres vehículos implicados en el siniestro en la AG-11

Dos jóvenes resultan heridos en un accidente de tráfico con tres coches implicados en la Autovía do Barbanza, en A Pobra
Chechu López
Cris Loureiro defiende un balón en el último partido en casa

El Cortegada, en vilo por los problemas de Damaris y Blanca antes de la doble cita en Cataluña
María Caldas
El alcalde, el presidente de Emgrobes y la concejala de Comercio

La campaña Mercanogrove suma en un día veinte tiendas y vende un centenar de bonos
C. Hierro
El alcalde de O Grove y la concejala de Educiación

El Concello de O Grove espera que el conserje del CEIP Valle Inclán se incorpore esta misma semana
C. Hierro