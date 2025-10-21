Marcos Castro será nuevo edil del PSOE de Ribadumia tras la renuncia de Susana Abuín

Castro, Abuín y Mougán, hoy, a la salida del Concello tras formalizar la baja por registro | cedida

El PSOE de Ribadumia anunció hoy la marcha de la concejala Susana Abuín Chaves y su sustitución en el Pleno municipal con la entrada de Marcos Castro González. El relevo, indican, se produce “nun movemento xa acordado” por la agrupación local, el 30 de enero de 2024, ratificado además por la Comisión Ejecutiva.

“Este compromiso interno, asumido por ambas partes e avalado pola dirección local do partido, tiña como obxectivo fomentar a participación de distintos membros da agrupación, favorecendo unha representación plural e compartida dentro do grupo municipal, tendo en conta que ningún dos dous saíran electos do proceso das municipais de maio do 23”.

Acuerdo

Así, desde las filas socialistas amplían que ese acuerdo interno “establecía unha rotación na acta deixada vacante tras o falecemento de quen fora candidato e concelleiro socialista, Pepe Lede, en decembro do 2023”.

La renuncia formalizada hoy por registro municipal por Susana Abuín responde, pues, “a un proceso planificado e acordado desde o diálogo e a responsabilidade colectiva”.

Ahora, el procedimiento dicta la formalización de la renuncia en el próximo Pleno y, una vez concedida la correspondiente credencial, el edil entrante jurará el cargo en una sesión posterior.

Agradecimiento

El secretario general y portavoz del PSOE de Ribadumia, Javier Mougán, agradeció el trabajo de Abuín. “Demostrou compromiso, responsabilidade e dedicación. Foi unha voz construtiva no noso grupo, e seguirá sendo parte fundamental”, “como membro da executiva local”.

De Castro, dijo, “é unha persoa comprometida co noso concello e coas ideas socialistas”.