El Igafa ahonda en la formación en acuicultura y buceo con un plan como centro de referencia nacional

La visita hoy de la directora de Desenvolvemento Pesqueiro | Gonzalo Salgado

El Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) de A Illa ahonda en el ámbito de la formación profesional a través de su Plan Anual de Centro de Referencia Nacional (CRN). Así lo destacó la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, en una visita hoy a las instalaciones de este centro que en la actualidad es un “referente a nivel internacional”, y que realizó colaboraciones con otras comunidades y países como Francia, Portugal Marruecos, Reino Unido, Argentina, Namibia, Chile y Sri Lanka.

La responsable autonómica también puso en valor los equipamientos con los que cuenta el centro autonómico y de los que se benefician cerca de 90 personas que se están formando este curso en los ciclos medios en cultivos acuícolas y de técnico en operaciones subacuáticas y hiperbáricas, así como en el ciclo superior en acuicultura.

Completas instalaciones

El instituto, inaugurado en 1992, cuenta con una planta de cultivos marinos que ocupa una superficie de 1.175 metros cuadrados. Esta incluye las secciones necesarias para realizar el acondicionamiento de los reproductores, incubación, cultivo y alimentación larvaria, preengorde y engorde de las diferentes especies cultivadas.

Además, el departamento de buceo dispone de una piscina de agua dulce de dos metros de profundidad y quince metros de ancho, un pozo de inmersión exterior de agua salada de cuatro metros, cámara hiperbárica, zona técnica de preparación de clases prácticas, almacenes de material, taller de soldadura y de mecánica naval, entre otros.

Homologación

“Uns equipos que, xunto coa calidade e especialización do equipo docente, fixo posible co ciclo medio en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas fora homologado este ano polo International Marine Contractors Association (IMCA), principal entidade mundial que establece normas e directrices para as operacións de mergullo en alta mar”, señalan desde la Consellería. “Deste xeito, o Igafa sitúase como o primeiro centro público de toda España en alcanzar este recoñecemento afondando no liderado internacional de Galicia no ámbito da formación marítimo-pequeira”.

Suárez puso en valor el desarrollo de otras actividades en el marco del citado plan anual como el diseño de un curso de especialidad y de acuariofilia profesional dentro del marco actual del modelo FP o de un curso en línea de RAS (sistema de recirculación de acuicultura) para docentes.