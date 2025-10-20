Netflix, HBO o Amazon Studios concluyen su ruta por distintas localizaciones de O Salnés

Algunos de los localizadores en las Rías Baixas

Cambados, Vilagarcía, Vilanova, A Illa, O Grove y Sanxenxo acogieron la última semana la visita de localizadores internacionales y nacionales que trabajan con productoras como Netflix, Sony Pictures, Marvel Studios, Warner Bross o A3Media, para tener una primera toma de contacto para comprobar zonas en estos municipios salinienses susceptibles para realizar diferentes tipos de rodajes audiovisuales.

La iniciativa surgió de la Diputación de Pontevedra y se extendió por diferentes puntos de las Rías Baixas, hasta donde atrajeron a localizadores que estuvieron implicados en proyectos como ‘Sex and the City’, ‘The Walking Dead’, ‘Batman Begins’, ‘Fast and Furious’, ‘El increíble Hulk’, ‘El Cuerpo’, ‘Midsommar’, ‘Saben Aquell’, ‘Verom: el último baile’, ‘La Sociedad de la Nieve’, ‘Un monstruo viene a verme’ o ‘El Renacido’.

En este sentido, el diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, definió la iniciativa como ”totalmente positiva. Imos seguir traballando nesta liña co obxectivo de achegar ás produtoras audiovisuais os diferentes escenarios desta provincia para grandes producións”. Además, ya se cerraron reuniones con una productora británica interesada en el destino Rías Baixas y con localizadores de Cataluña, que destacaron su versatilidad.