La Semana da Cultura tendrá un acto especial por los 25 años de Amigos de Valle-Inclán

La presentación fue hoy en O Cuadrante con Gonzalo Durán y Javier Tourís | Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova de Arousa presentó hoy la programación de la Semana da Cultura 2025, un ciclo cultural que cada año se celebra a finales de octubre para conmemorar el nacimiento de Ramón María del Valle-Inclán en esta localidad arousana.

El alcalde, Gonzalo Durán, presidió el acto en el que se desgranó un programa que volverá a contar con presentaciones literarias, teatro, música, la tradicional ofrenda floral y la lectura pública en honor al dramaturgo, así como actos especiales por la Asociación Amigos de Valle-Inclán, que cumple 25 años de trayectoria y cuya revista ‘Cuadrante’ alcanza 50 números.

El programa

La programación de esta Semana da Cultura 2025 seguirá la estela, además, de las últimas ediciones, llevando actividades a diferentes escenarios relacionados con el creador del esperpento.

La primera cita será este mismo jueves, día 23, con la presentación del libro ‘A Vilanova literaria de Don Pastor’. Se trata de una obra del periodista, escritor y cronista oficial de Vilanova, Benito Leiro, que rescata la memoria del profesor Pastor Pombo, “o mestre do Pósito”, que dejó honda pegada en la localidad a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Al día siguiente, viernes 24, tendrá lugar uno de los actos más tradicionales de este ciclo, con la lectura pública de textos de Valle-Inclán. Será en la iglesia de A Pastoriza, al que acogió el bautizo del homenajeado. En ella, desde las 9:30, podrán subirse ante el atril tanto estudiantes, como representantes de asociaciones, vecinos y cualquier interesado en leer fragmentos de las obras del vilanovés.

A las 11:30 del mismo viernes, en la biblioteca municipal habrá un espectáculo de cuentacuentos, con ‘A Fada Diana’, una actuación con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas.

Ya el sábado 25, la citada iglesia de A Pastoriza acogerá, a las 18 horas, una celebración del Samaín, con el show ‘Quen dixo medo?’, a cargo de la Compañía Barafunda.

El domingo 26, la actividad se trasladará al auditorio municipal Valle-Inclán, en O Esteiro, donde Teo Cardalda y María Monsonís ofrecerán el concierto ‘Descubrindo A Valle-Inclán’, desde las siete de la tarde.

La siguiente semana arrancará con visitas dramatizadas gratuitas a la Casa-Museo Valle-Inclán en O Cuadrante. Serán el lunes 27, a cargo de la actriz Fátima Rey, con un primer pase desde las 10 horas y otro desde mediodía.

La ofrenda floral será, como es costumbre, el mismo día del aniversario de nacimiento de Valle-Inclán, el 28 de octubre. Ese martes, la ceremonia volverá a ser ante el conjunto escultórico de la Praza do Castro.

La última cita será el viernes 31. La Casa Museo acogerá, desde las 19 horas, un acto con motivo de los 25 años de la asociación Amigos de Valle-Inclán y el número 50 de su icónica revista ‘Cuadrante’. El evento acogerá charlas con Álvaro Gago, editor gráfico, así como Silvia Ozores y Salvador Calderón, subdirectores de la publicación. Se entregará un diploma de honor de la revista al diseñador Carlos Sánchez Crestar. Finalmente, se entregará el IV Premio Mari Gaila, concedido en este 2025 a la actriz Catarina de Azcárate.