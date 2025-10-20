La Ruta do Viño supera las 155.000 visitantes en 2024 y afianza a Rías Baixas como referente en enoturismo

Algunas de las bodegas, como Martín Códax, celebran diferentes actividades enoturísticas durante el año | Gonzalo Salgado Gonzalo Salgado

El enoturismo es una de las fuertes apuestas del sector turístico y vinícola para la comarca de O Salnés, referente ya en la provincia —y también a nivel estatal— de un modelo que fomenta la sostenibilidad, el contacto con el medio natural y la desestacionalización. Una actividad económica que fomenta la Ruta do Viño Rías Baixas, que se mantiene como una de las más visitadas de España, ocupando la séptima posición en 2024 tras reunir a 155.555 visitantes y producir un impacto de que la entidad cifra en 2,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,78% con respecto a 2023.

No obstante, desde la asociación señalan que de esa cantidad se puede extrapolar el precio medio de la visita en las bodegas de Rías Baixas, que asciende a 12,7 euros. Una cantidad, indica el presidente de la Asociación Ruta do Viño Rías Baixas, Pepe Simón, que provoca que el impacto económico “siga siendo algo inferior a la media nacional que debemos ir corrigiendo año a año”.

Esta radiografía arroja unos datos muy positivos sobre el sector enoturístico en España y sobre la Ruta del Vino Rías Baixas, cuyas visitas se incrementaron en un 7,5% con respecto al año pasado. Esta séptima posición si se focaliza en número de visitantes a bodegas bajaría hasta la sexta, mientras que si se centra en visitas a museos también descendería una posición, concretamente hasta la quinta del total de España: “Cada vez son más significativas las visitas a los museos de esta ruta” apunta el presidente de esta ruta.

Agosto, el mes preferente

En cuanto al perfil de los visitantes, la procedencia mayoritaria es el turista nacional (72,60%) y con una creciente presencia internacional, situando a Rías Baixas como la octava ruta del vino de España que más concentra. Además, pese a ser un buen recurso de desestacionalización, agosto sigue siendo el mes preferido, mientras que enero es el de menor afluencia.

Las cifras globales del sector enoturístico en España durante el año pasado se elevaron al 3.036.878 visitantes (un 2,22% más que en 2023), de los cuales el 74,9% fueron turistas nacionales. Estas visitas generaron unos ingresos totales de 112.299.907 euros. El 70% de esas visitas corresponden a bodegas, y precisamente en este ámbito Rías Baixas ocupa la sexta posición entre las rutas con mayor número de visitas a bodegas. Solo por detrás de Marco de Jerez, Penedés, Rioja Alta, Rioja Alabesa y Ribera del Duero.

Desde la entidad recuerdan que la Ruta del Vino Rías Baixas cuenta, en la actualidad, con cerca de un centenar de socios que, con su actividad dentro de esta asociación, generan empleo de calidad, profesionalizado, así como riqueza en la zona y asentamiento de población en el rural. Por otro lado, recalca que es la única ruta del vino de España con dos sellos de calidad, “Q” (de calidad turística) que reconoce la calidad, profesionalidad, seguridad y satisfacción de los clientes, y “S” (de sostenibilidad) por su programa de actuación con impacto ambiental.