Alumnos de Meis conocen la exposición ‘Amiríos’ en una jornada medioambiental

Escolares participantes en la actividad | Amicos

La localidad de Meis recibe estos días la exposición itinerante ‘Amiríos’, promovida por la asociación Amicos y financiado por Augas de Galicia. Se trata de una iniciativa que nace para “promover a participación activa de toda a sociedade na conservación e mellora dos ríos, partindo da situación das fontes fluviais da zona hidrográfica Galicia Costa”.

En el caso de Meis, la muestra llegó este pasado viernes y permanecerá en esta localidad hasta este martes. En el marco de la misma iniciativa, unos setenta alumnos del CPI Mosteiro participaron en una jornada de sensibilización medioambiental conducida por los activistas medioambientales de Amicos, personas con discapacidad intelectual especializadas en el tema.

Hasta la Praza de España, ubicada en el centro de O Mosteiro, se acercaron también el concejal de Educación, Juventud, Cultura y Deportes y a la vez jefe de estudios del CPI Mosteiro, Manuel Muñoz; así como la concejala de Urbanismo, Obras, Viales, Comercio Local e Industria, Araceli Maquieira; junto al coordinador de Alianzas con Personas y Empresas de Amicos, Keltoi Cameán.

Todos ellos participaron también en las distintas actividades lúdicas a través de las que los jóvenes pudieron descubrir la biodiversidad autóctona presente en los ríos gallegos, el ciclo del agua y la importancia de preservar el medioambiente, entre otros aspectos. También se dio curso a actividades de las ‘Ecobrigadas’ en el río Canón.